Errejón apoya que Euskadi tenga selecciones propias en pelota vasca y surf: "No me ofende lo más mínimo"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado que el acuerdo entre el PSOE y PNV que abre la puerta, dentro de la Ley del Deporte, para la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y surf "no le ofende lo más mínimo" y lo ve "normal".

"Que las naciones tengan selecciones nacionales me parece bien. Contribuye al enriquecimiento del deporte y la competitividad. Soy madrileño y no me ofende lo más mínimo y me parece normal", ha indicado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

La Comisión de Cultura del Congreso del Congreso avaló ayer una modificación en la Ley del Deporte para abrir la puerta a la participación de selecciones autonómicas en competiciones oficiales de ámbito internacional en casos de deportes de "arraigo histórico" en sus comunidades, como pudiera ser la pelota vasca.

Se trata de una enmienda transaccional que señala que "las federaciones autonómicas podrán participar directamente en competiciones deportivas oficiales de ámbito internacional si la federación internacional lo contempla en modalidades deportivas con arraigo histórico y social en su comunidad autónoma", o bien si la federación autonómicas está inscrita en la federación internacional antes incluso que la española.