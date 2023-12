Errejón asegura que no quiso ser ministro y reafirma que los diputados de Podemos incurren en transfuguismo

Remarca que cuando él salió del partido morado dejó inmediatamente su escaño en 2019

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado que no quería ser ministro en el nuevo Gobierno dado que está satisfecho con la actividad parlamentaria, al remarcar que si hubiera tenido esa aspiración lo habría pedido dentro de Sumar.

Además, ha insistido en que para él es "evidente" que la actitud de los diputados de Podemos, al romper con Sumar e irse al Grupo Mixto, es un caso de transfuguismo en el plano político, más allá de la calificación técnica que puede tener esa actitud.

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, y preguntado sobre si aspiraba a estar en el Gobierno, Errejón ha respondido que no y que si hubiera sido así lo habría solicitado.

"A mí me gusta el parlamento, me gusta la discusión política y me gusta el trabajo político, intelectual e ideológico, pues un poco como siempre he hecho y ahí es donde estoy. Es donde voy a seguir estando y creo que es donde más puedo aportar", ha enfatizado.

Sobre si teme que los diputados de Podemos pongan en riesgo la legislatura con ese paso al Grupo Mixto, el diputado de Sumar ha respondido que espera "responsabilidad" y que apoyen las políticas "buenas" y "progresistas" para la mayoría social, pues la gente votó a estos parlamentario precisamente para eso.

Como hizo ayer, Ererjón ha manifestado que "más allá de las discusiones técnicas" parece evidente que es una actitud propia de transfugas abandonar la disciplina de la coalición con la que fueron en las elecciones generales y mantener su escaño al pasar al Mixto.

"Si te votan cómo Sumar, consigues el escaño como Sumar, y después decides abandonar Sumar... Eso es legítimo pero llevarte el escaño contigo, pues hombre, tus votantes no te votaron para eso", ha enfatizado para recalcar que precisamente dirigentes de Podemos han mantenido muchas veces esa postura.

Es más, ha ahondado que cuando a él mismo le "echan de Podemos" en 2019 cuando impulsó Más Madrid para los comicios autonómicos de ese año a él no se le ocurrió quedarse con el escaño y lo entregó inmediatamente.