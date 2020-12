Errejón critica la polémica sobre su padre: "Es absurdo pretender su muerte civil porque su hijo es diputado"

Sale al paso ante las críticas por la propuesta trasladada por Más Madrid para que forme parte del Consejo Asesor de Asuntos Europeos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reprochado las voces críticas ante la propuesta de Más Madrid de incluir como miembro del Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid a su padre, José Antonio Errejón, y ve "absurdo" que se abogue por su "muerte civil" simplemente porque su hijo es diputado.

En un amplio hilo en Twitter, el diputado en el Congreso reacciona a la polémica suscitada por esta propuesta de nombramiento, por el que "no cobrará ni un euro por participar como experto en un foro al que acudirán representantes de la academia, partidos, sociedad civil, patronal y sindicatos".

"Todos sin cobrar nada, ni directamente, ni en dietas", ha incidido Errejón para recalcar, además, que su padre está jubilado desde hace tres años "tras toda una vida de Técnico Superior de la Administración Civil con amplia experiencia en política medioambiental". Por tanto, su progenitor "obviamente tampoco necesita hacer currículum".

También ha replicado a los que señalan, pese a no ser remunerado, que "no es ético" que se le proponga para formar parte de este consejo, Errejón ha dicho que es un órgano consultivo que realizará informes no vinculantes, dado que las decisiones las adopta el Gobierno regional compuesto por PP y Ciudadanos, que no parecen "muy influenciables" por su padre.

"Otros dirán que, incluso aclarado todo esto, seguiría sin ser estético (...) Se supone que por llevar mi apellido -¡más bien yo el suyo!- debería retirarse de cualquier colaboración pública o política acorde con las ideas que compartimos. No comparto esa idea", ha ahondado el diputado de Más País.

Y es que para Errejón "hay que ser más estrictos en la vigilancia de privilegios o puertas giratorias de los poderosos, ocupen un escaño o un asiento en el consejo de administración de una gran empresa". Pero ha añadido "es absurdo pretender la muerte civil de un profesional porque su hijo sea diputado".

"Nadie de mi familia se ha beneficiado jamás -más bien al contrario- de que yo tenga visibilidad mediática o sea representante de la soberanía popular", ha proseguido el que fue cabeza de lista de Más Madrid en los últimos comicios autonómicos.

Por tanto, ha dicho que "las injusticias", como el señalamiento de su padre en esta polémica, "hay que nombrarlas, aunque a veces sólo sirva para dejar testimonio".

José Antonio Errejón ha desempeñado sus labores como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y en el de Agricultura y presidió la delegación española para la armonización normativa en materia de Medio Ambiente previa a la adhesión a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Además, fue director del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).