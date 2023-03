Errejón, tras críticas por el acto con Díaz: "La política debe dejar de encargarse solo de discusiones entre políticos"

VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha defendido, tras ser preguntado sobre las críticas de Podemos en torno a su presencia este viernes en un acto con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que "la política debe dejar de encargarse solo de las discusiones o problemas de los políticos y volver inmediatamente, rápidamente y urgentemente a hacerse cargo de la vida cotidiana".

En estos términos se ha pronunciado este sábado Errejón, en declaraciones a los medios, durante su visita a Valencia, con motivo de las Fallas 2023, acompañado del diputado de Compromís en el Congreso y candidato de la formación a la Generalitat, y el alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

"Todos harían muy bien en hacer que la política vuelva a ocuparse de la vida cotidiana y no de la discusión entre políticos. Eso no soluciona nada a nadie, y lo que lo soluciona es que la política se haga cargo de la vida cotidiana, de los problemas reales de la gente trabajadora", ha resaltado.

Estas declaraciones se han producido un día después de que Errejón y Díaz participaran en un acto de presentación del informe del impacto de la precariedad laboral en la salud mental, en el marco del compromiso entre el Gobierno y Más País para crear una comisión dedicada a elaborar dicho informe.

Durante su intervención, Díaz alabó el compromiso del líder de Más País para impulsar el informe, al proclamar que la "política va de hablar" de la vida de la gente, y no de "ruidos, de fuerzas ni de presiones". La vicepresidenta segunda hizo estas afirmaciones sin referirse a nadie en concreto, pero en un momento en el que Podemos le presiona para alcanzar un acuerdo de coalición con Sumar antes que ella se presente como candidata a la presidencia del Gobierno.

Por su parte, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, aseguró que no habían recibido invitación de Yolanda Díaz para el acto. "No hemos recibido invitación concreta, pero imagino que habrá personas interesadas en el tema que asistirán", respondió al ser preguntada, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, por si Podemos asistirá al acto.

INFORME SOBRE SALUD MENTAL Y PRECARIEDAD LABORAL

Respecto al estudio sobre salud mental presentado este viernes, Errejón ha subrayado que "ayer se presentó un informe muy importante, que no es solo un informe sino que es un mandato del Gobierno de España sobre la relación entre la precariedad laboral, las dificultades en el mundo del trabajo y la salud mental".

"Es muy importante que todo el mundo tenga derecho a ir a terapia cuando lo necesita, pero no hay ningún tipo de terapia que te cure si no llegas a final de mes, si tienes angustia porque no sabes en que condiciones laborales trabajas o si te renovarán el contrato o no", ha concluido.