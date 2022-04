Errejón destaca la relación "magnífica" que mantiene con Yolanda Díaz y la "sintonía política" en muchas materias

Destaca su afán en dar relevancia a asuntos cotidianos como la salud mental, frente al "ruido" de la ofensiva reaccionaria

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha destacado que mantiene una relación "magnífica" con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que viene de una "sintonía política" de dar relevancia a los asuntos cotidianos que importan a la ciudadanía, frente a una "ofensiva" reaccionaria que llena la vida pública de "ruido, miedo y cinismo",

Así lo ha destacado durante la presentación de la comisión de expertos que analizará la repercusión de la precariedad laboral en la salud mental de los trabajadores, que es un compromiso que adquirió el Ministerio de Trabajo con Más País en el marco de la convalidación de la nueva reforma laboral.

Una iniciativa que Díaz ha agradecido a Errejón, al plantearla en dentro del debate "intenso" de esta normativa, y que evidencia que la política "sirve para las cosas que importan a la ciudadanía".

El encuentro en el que ambos han mostrado coincidencia sobre diversas materias ha contado con la presencia del diputado de Compromís, Joan Baldoví, de su homóloga en Más País Equo, Inés Sabanés, y del diputado de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino, entre otros.

"NO HAY NADA MÁS RADICAL Y SENSATO" QUE PREOCUPARSE POR LA GENTE

Durante su intervención, Errejón ha ensalzado a Díaz como una "magnífica parlamentaria" y ha destacado la relación "magnífica" que mantiene, para bromear de que esperaba no meterla en un lío tras apostillar que "ojalá" ese trato fuera así con todo el Gobierno.

Además, ha subrayado que esa fluidez viene de una "sintonía" al compartir que la política se ocupa ahora de "cosas poco importantes" mientras las relevantes cada vez se les escapa del "radar".

Por tanto y con la puesta en marcha de esta comisión, Errejón ha destacado que comparte con la titular de Trabajo un esfuerzo "coordinado y testarudo" de devolver la política a la vida cotidiana, dado que no conoce nada "a la vez más radical y sensato" para alejarse de los "aspavientos", "insultos" ni "entrar a todos los trapos que ponen los reaccionarios".

En definitiva, ha reivindicado "politizar lo cotidiano" para que la sanidad pública tenga más recursos o el cuidado de la salud mental, una visión de lo fundamental que el Ministerio de Trabajo es "avanzado", al tener claro que los centro de trabajo no deben ser "lugares de miedo" sino "lugares de derechos" para, además, contribuir a que la economía sea más productiva.

De esta forma, el líder de Más País ha felicitado al Ministerio por poner en marcha esta comisión de estudio sobre la salud mental relacionado con el trabajo, que no fue el resultado de una negociación sino de un "entusiasmo" por lograr avances para el país.

DÍAZ: HACE FALTA CAMBIAR LA CULTURA DE LAS EMPRESAS

Mientras, Díaz ha disertado que el trabajo ni la falta de él pueden hacer "enfermar", lo que entraña cambiar la "mirada de la política" y poner en el foco la organización del trabajo, así como el necesario "cambio de cultura en las empresas".

Y es que ha razonado que las empresas no pueden ser "espacio de sufrimiento" sino un lugar "democrático y amparado por los derechos fundamentales". "Esto es hablar de democracia y cuando hablamos de democracia nos lo tenemos que tomar en serio", ha glosado a continuación.

También ha reflexionado la necesidad de afrontar con "seriedad y rigor" la cuestión de los ingresos públicos con la finalidad de mejorar los servicios públicos, que no es "baladí" sino un asunto que tiene que ver con la salud mental o los cuidados. En consecuencia, ha llamado de nuevo a lograr un modelo tributario en el que contribuyan más los que más tienen.

LA PLATAFORMA DE DÍAZ APARCADA POR LA CRISIS

La presencia de ambos dirigentes políticos ha motivado cierta expectación ante el debate sobre las posibilidades de reagrupación de la izquierda de cara a próximas citas electorales, si bien desde los equipos de ambos subrayaron ayer que este evento no tiene lectura política sobre el nuevo proyecto que impulsa la vicepresidenta, cuya fase de escucha está paralizada ahora al priorizarse la gestión de la crisis de la guerra de Ucrania.

En una entrevista con Europa Press a finales del año pasado, el líder de Más País afirmó que la apuesta por la transversalidad de la titular de Trabajo le sonaba "muy bien" al constituir un aire "cálido" y "familiar" que van "en la línea de como deben hacerse las cosas" en la izquierda.

No obstante, dejó claro que no va a entrar en "hipótesis" ni "especulaciones electorales" sobre posibles plataformas de las que "no sabe mucho" y que presentan "incógnitas" que le corresponderían en su día despejar a Díaz.

SITUACIÓN EN LA IZQUIERDA

La vicepresidenta ya ha manifestado en varias ocasiones que aún no ha decidido si será candidata en las próximas elecciones y que de cara a ese proyecto el protagonismo es de la sociedad civil, quedando en un segundo plano las formaciones políticas. Además, su intención es contribuir a forjar una alternativa para las bases progresistas que aspire a mayorías, no limitándose a la izquierda del PSOE y con vocación estatal.

En noviembre, Díaz compartió un acto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la dirigente de Compromís, Mónica Oltra, y la líder de Más Madrid, Mónica García, que adquirió fuerte simbolismo y abrió debate sobre posibles alianzas en el seno de la izquierda. Sin embargo, todas las protagonistas rebajaron la repercusión del evento y lo enmarcaron en un mero diálogo entre mujeres que ostentan responsabilidades políticas.

Por su parte, desde Podemos e IU, así como las otras patas que conforman Unidas Podemos, han enfatizado su apoyo a Díaz como futura candidata y han expresado su apuesta por conformar un "frente amplio" progresista, que ensanche el espacio desde alianzas con más formaciones (como puede ser Más País o Compromís) y la sociedad civil.