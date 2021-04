Errejón lamenta que Ayuso no diga "alto y claro" que no quiere a Vox en un gobierno de la Comunidad de Madrid

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha lamentado este viernes que la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, no diga "alto y claro" que no formará gobierno en la Comunidad de Madrid con Vox y ha insistido en que "está tardando" en "comprometerse" a "no aceptar ni un solo voto de la extrema derecha" para ser presidenta.

Preguntado por que Vox se presente como acusación popular en el caso de las cartas con amenazas de muerte, el diputado ha respondido que la "ultraderecha no tiene la menor credibilidad", por lo que le da "igual lo que hagan después para salvar la cara". "Han quedado retratados. Más Madrid no va a participar en ningún espectáculo más", ha declarado.

En este contexto, Errejón ha señalado que "los demócratas" son "más" frente a los que "se dedican a amenazar, sembrar odio y violencia" y ha lamentado que "lo más grave" es que Díaz Ayuso todavía aspire a presidir la Comunidad de Madrid con "los votos de los que odian y de la ultraderecha".

"Está tardando en comprometerse a no aceptar ni un solo voto de la extrema derecha para ser presidenta", ha apelado Errejón, quien ha explicado que en Europa "ningún líder" duda "si quiere o no aceptar" a la ultraderecha mientras el PP es "lo primero que hizo" en la Región de Murcia al darle la consejería de Educación a una tránsfuga de Vox.

Ha exigido "a todos los dirigentes políticos que digan ya que no van a aceptar los votos de quienes justifican el odio, la violencia y las amenazas".

Por último, Errejón ha tildado de "espectáculo bochornoso" el debate de la Cadena Ser y ha señalado que desde Más Madrid no se prestarán a "ningún espectáculo más. "Hay que dedicar más tiempo a hablar de lo que importa y no hacerle el caldo gordo a quienes se dedican a sembrar el odio", ha zanjado.