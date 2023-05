Errejón llama a derrotar la campaña del miedo para ganar que el derecho a la felicidad no dependa del código postal

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha llamado a "derrotar la campaña del miedo" para ganar que "el derecho a la felicidad y a la tranquilidad no dependa del código postal o de tu cuenta corriente".

Errejón ha arropado a las candidatas de Más Madrid al Ayuntamiento y la Comunidad, Rita Maestre y Mónica García, en el acto central de campaña, 'De Madrid al cielo', que han celebrado en la Plaza Mayor, donde han habilitado 2.000 sillas, con reserva previa y todas ocupadas, más ciudadanía que ha seguido de pie el acto dentro del espacio acotado. En total se han congregado unas 3.500 personas, han informado fuentes de la organización.

Sus primeras palabras han sido para recordar desde ese emplazamiento la mítica fotografía del 'No pasarán' porque son una fuerza política "que mira al futuro, que piensa en el siglo XXI con la memoria y los valores claros", orgullosos de saber de dónde vienen. "Gracias a los madrileños y madrileñas que defendieron esta ciudad, en las buenas y en las malas. Gracias a la gente que lo peleó y lo sangró", ha agradecido, después de que los asistentes hayan coreado 'no pasarán'.

También ha agradecido la labor de estas "dos buenas candidatas". "Gracias por aguantar", ha declarado, a Rita Maestre por un regidor y candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, "muy nervioso y que no habla de los barrios" y a Mónica García por sufrir una "campaña de acoso, ataques y hostigamiento permamente".

"Somos la fuerza política que representa la alternativa en Madrid", ha defendido Errejón frente a otros que sólo "hablan de sí mismos, de su partido". En Más Madrid hablan de la "vida cotidiana, de las cosas que importan, de los problemas de la gente trabajadora". "Por eso a nosotros se nos está haciendo corta la campaña y al PP larguísima, con un Almeida que ya no sabe dónde esconderse y quiere que se vote mañana por su absoluta nada, aunque tendrá que explicar el regalo con mordidas a unos golfos para comprarse yates, relojes y coches caros".

A AYUSO LE ESPETA, COMO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, "QUE NO TODO VALE"

Tampoco se ha olvidado de la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reeleción, Isabel Díaz Ayuso, que no quiere hablar "de cómo ha dejado la escuela pública, el transporte público, las listas de espera". "Es una irresponsabilidad que los madrileños no perdonaremos. Y ya hay asociaciones de víctimas del terrorismo que le piden que pare, que no todo vale en campaña, que no se puede jugar con el sufrimiento de nadie. Debe disculpas a los madrileños", ha enfatizado.

Íñigo Erreón ha llamado a votar para poder aplicar en la ciudad y en la región la Ley de Vivienda aprobada en el Congreso, aunque no sea "todo lo ambiciosa" que hubiera podido ser aunque "ya es un avance". "Hay que votar por el derecho a la vivienda. Para que Rita (Maestre) ponga como alcaldesa fin a la especulación, a los parásitos rentistas, al abuso permanente del alquiler turístico. Hay que votar para que Mónica (García) construya vivienda pública que no se regale a bancos y fondos buitre", ha animado.

También son la formación política que ha abierto en España la discusión sobre salud mental, entre "mofas, insultos y desprecio", pero para conseguir la ruptura de "un tabú, que a más gente en este país no le dé vergüenza decir que a veces no se puede, que se quiebra".

"Es imprescindible garantizar el derecho de los madrileños y madrileñas a la salud mental. No podemos conseguir que la vida no duela porque es inherente a la condición humana pero sí el derecho a dormir tranquilo, que no dependa de si tienes 70 euros en el bolsillo a la semana para ir al psicólogo. El derecho a la tranquilidad y a la felicidad no puede depender de tu cuenta corriente, de tu código postal. Hay que garantizarlo por ley en la sanidad pública", ha defendido.

Errejón tampoco ha obviado la fiscalidad poniendo el acento en qué sirve un ahorro impositivo de 170 euros cuando una familia se tiene que gastar 500 euros en la escuela infantil privada. Después de llamar a la redistribución de la riqueza, el líder de Más País ha señalado que existen "dos tipos de herencia". "A ellos sus familias les dejan apellidos compuestos y pisos; a nosotros nos dejaron servicios públicos, escuela pública, sanidad pública, convenios colectivos, herencia que hay que defender en las urnas", ha señalado.

"ELLOS GANAN TODOS LOS DÍAS PERO NOSOTROS PODEMOS GANARLES UNO"

Íñigo Errejón ha advertido que la realidad está "al servicio de los privilegiados, de la oligarquía". "Ellos ganan todos los días pero nosotros podemos ganarles uno. Ellos te derrotan todos los días. Te derrotan cuando se te va la vida esperando el Metro que no llega pero les puedes ganar el 28M; ellos te derrotan cuando roban con un alquiler abusivo o una hipoteca hinchada; ellos te derrotan cuando ponen dificultades a las mujeres para abortar de forma gratuita y segura pero les puedes ganar el 28M; ellos te derrotan cuando espolean la homofobia y la transfobia, cuando te condenan a listas d espera interminables, cuando te dicen que las cosas no se pueden cambiar pero les puedes ganar el 28M", ha planteado.

"Hay que votar para reconquistar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo de Madrid. Lo vamos a lograr, vamos a ganar las elecciones del 28 de mayo porque tenemos las mejores candidatas, porque tenemos razón, porque somos más. Y hay una sola papeleta, la de la sanidad pública, la de la educación pública, la de la industrialización verde", ha terminado.