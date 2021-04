Errejón llama a plantar cara a la "ideología Mr.Wonderful": "Nos quieren aislados, les responderemos en comunidad"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha llamado a plantar cara a la "sonriente y cruel" "ideología Mr. Wonderful", a la que hay que vencer no aislados, que es lo que busca, sino dando una respuesta como comunidad.

Errejón ha arropado en Leganés a la candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, y lo ha hecho abordando "lo fundamental, que el odio no nace solo" sino que cree con el miedo.

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

"Hay una ideología que no se presenta a las elecciones, que está todos los días en el día a día, que dice que si quieres algo muy fuertemente lo puedes conseguir. Es la ideología Mr. Wonderful. Es una ideología sonriente y cruel que dice que si no tienes algo es culpa tuya", ha descrito.

Es una ideología "que consigue que mucha gente esté sufriendo en silencio como si fuera culpa suya". "Es una ideología que derrota a los que somos más", ha alertado, sufrida "en días que te comen las paredes, que te dice que es culpa tuya si has perdido el trabajo, si hay días que lloras en la ducha porque no puedes más, si sólo aguantas con pastillas, si tu vida se va entre el trabajo y la casa con parada en el supermercado, si te come la ansiedad la tarde de los domingos, si te preguntas si era esto para lo que soñabas", ha enumerado.

Errejón se ha dirigido a todos los que estén hartos de eso. "Esto que te pasa no es tu culpa, no te pasa a ti solo. Y no hay solución solos sino juntos y juntas. Nos quieren aislados, así nos derrotan todos los días. Les tenemos que dar respuesta como comunidad", ha arengado.

El líder de Más País ha remarcado que a los que son más no se les "tutela, pastorea ni insulta". "Somos el pueblo de Madrid que respondemos juntos, que quiere futuro, una vida que no esté pendiente del miedo o de los caprichos de los de arriba", ha defendido, después de recordar que fueron los padres y las madres de los allí presentes "los que ganaron los servicios públicos en la calle cuando se juntaron como pueblo".

Íñigo Errejón, echando mano de las encuestas, ha afirmado que ya han conseguido "derrotar a la resignación". "Ahora hay que firmar esa victoria. Hay que hacer a Mónica García la presidenta que nos cuide. Hay que echar el resto, venirse arriba, que somos Madrid, que nos merecemos a Mónica como presidenta", ha exhortado.