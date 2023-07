Errejón loa que Sumar empuja al PSOE al rumbo correcto y ya tienen una victoria: no hablar de ETA y sí de medidas

Replica a Abascal: "Yolanda Díaz es muy peligrosa para los machistas y a los que pagan salarios de miseria"

VALENCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha proclamado este sábado que Sumar empuja al PSOE a asumir sus propuestas de cara a la campaña electoral, como se aprecia en las propuestas de sanidad, y que deben gobernar con ellos para que "no se despisten", como se aprecia con su posición respecto al debate de alargar la edad de jubilación.

También ha reivindicado que la irrupción de Sumar ha logrado ya una "victoria intelectual" sobre el bloque de la derecha en la campaña para las elecciones del 23J, al conseguir que no se hable nada del "Falcón, de ETA o sobre si la Agenda 2030 es una conspiración judeomasónica", sino en propuestas como reducir la jornada laboral o garantizar el derecho a la vivienda.

Así lo ha trasladado el también número cuatro de la lista de Sumar por Madrid durante un mitin en el Teatro Olympia de Valencia junto a la candidata a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, y candidatos a los comicios en esta circunscripción, para reivindicar que la vicepresidenta segunda debe comandar el próximo Ejecutivo.

"Vamos a gobernar con el PSOE, pero un gobierno es una orquesta y no es lo mismo quien tiene la batuta de una orquesta. No es el mismo y no da igual quien conduzca el rumbo de un gobierno. Al PSOE si se le deja solo se despista", ha lanzado para aludir a las palabras de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, de abordar de forma serena el debate sobre alargar la edad de jubilación y las informaciones sobre que el PSOE propone extenderla con incentivos.

EL PSOE SE EQUIVOCÓ AL PLANTEAR UNA CAMPAÑA DE RESISTENCIA

Errejón también ha defendido que ha sido Sumar quien ha impulsado una "campaña de la esperanza", basada en la vida cotidiana y poner en el centro del debate el derecho a la salud bucodental, a la salud mental, a la óptica o la fisioterapia en la sanidad pública, que han forzado a su juicio al PSOE a hacer "exactamente las mismas propuestas". Así, ha apelado a los votantes progresistas que dudan a quien votar que tengan que Sumar debe estar fuerte.

Por otro lado, ha afeado a los socialistas que se confundieron en proponer una estrategia para las elecciones basada en que no ganara la derecha, en no retroceder y en incidir en lo malo que son los adversarios, dado que bajo su criterio los comicios deben ir de "avanzar" y en potenciar las expectativas de la ciudadanía.

SOBERBIA Y ARROGANCIA DE LA DERECHA: DIERON POR GANADO EL PARTIDO

También ha reivindicado que Sumar ha logrado una "victoria moral" porque tras los comicios del 28M el electorado afrontaba con "espíritu de tristeza" las generales, pero ahora con el despliegue de Díaz y Sumar las encuestas reflejan que "soplan vientos de remontadas", que se está activando la movilización.

De esta forma, ha indicado que "no es casualidad" que los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, estén estos días "atacando" a la vicepresidenta segunda tras ver que hay un cambio de tendencia, pues cometieron el error de "soberbia y arrogancia" de dar el partido por "ganado".

Concretamente, ha replicado las arremetidas de Abascal, que en un mitin dijo que la titular de Trabajo es una persona "muy peligrosa": "Está diciendo una verdad, Díaz es una mujer muy peligrosa para los machistas, es una mujer muy peligrosa para los que odian a las personas LGTBI, es una mujer muy peligrosa para quienes quieren que se sigan pagando salarios de miseria, es una mujer muy peligrosa para los que odian y es la esperanza de construir un país", ha zanjado.