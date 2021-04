Errejón manda a la oposición a quienes dicen que las colas del hambre "son para vagos y mantenidos"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El diputado de Más País Íñigo Errejón ha enviado "a la oposición" a quienes dicen que las 'colas del hambre' "son para vagos y mantenidos" o a los que se ríen y dicen 'vete al médico' si "estás mal, necesitas un psicólogo y no lo puedes pagar".

Desde Chueca, donde ha acompañado en una mesa informativa a la candidata de Más Madrid a las elecciones del 4 de mayo, Mónica García, el portavoz de Más País en el Congreso ha deseado la oposición "a los que han querido sembrar estas semanas de odio".

"A los que han querido sembrar estas semanas de odio lo único que les deseamos es... la oposición. Lo único que les deseamos es que sean derrotados por una mayoría de madrileños y madrileñas que no quieren odio", ha declarado en un mitin improvisado.

"A los que dicen que los gays y las lesbianas son enfermos, a la oposición; a los que dicen que los niños no acompañados son criminales, a la oposición; a los que dicen que las 'colas del hambre' son para vagos y mantenidos, a la oposición; a los que dicen que si estás malo y necesitas un psicólogo y no te lo puedes pagar, pues nada, me río de ti y te digo 'vete al médico', a la oposición; a los que dicen que a las escuelas hay que maltratarlas, a la oposición; a los que han dejando que en los barrios se abran más casas de apuestas para lucrarse de los jóvenes, a la oposición", ha enviado Errejón.

Por contra, "se merece ganar" quien defiende que el cambio climático "tiene que ser una palanca para cambiar la economía y generar empleos verdes; los que dicen que hay que aprovechar el siglo XXI para trabajar menos horas y en mejores condiciones para ser más productivos; los que creen que no hay nada tan importante como la sanidad pública; los que dicen que sólo la escuela pública garantiza la igualdad de oportunidades, hayas nacido donde hayas nacido".

"Nos merecemos ganar, Mónica García se merece ganar, Más Madrid se merece ganar, los madrileños merecemos un gobierno de la empatía", ha declarado después de lanzar un mensaje a quienes, tras sufrir el "clima irrespirable que ha llegado a la política española", piensen "qué pereza, son todos iguales".

CARA A CARA, "SIN PANTALLITAS NI PINGANILLOS"

Errejón ha asegurado que "no todos los diputados de la Asamblea, los concejales del Ayuntamiento o los diputados del Congreso" se ponen a menos de un metro de distancia de la gente, en la calle, "sin pantallitas que te dicen lo que tienes que decir, sin pinganillos que te recuerdan lo que tienes que decir, sin frases precocinadas" y todo para explicarles a sus vecinos qué quieren hacer.

"Nosotros no salimos a la calle a sembrar odio, a insultar a nadie, a sembrar división. No hacemos campaña para hablar de nosotros mismos", ha diferenciado el líder de Más País, que ve que en esta campaña "hay demasiadas formaciones políticas que han cometido un error al convocar los mítines para hablar de ellos".

Más Madrid tiene el "inmenso orgullo" de haber hecho una campaña en la que no han parado de subir en las encuestas "sin un solo insulto, sin sembrar odio, sin división". "No hablando de nosotros mismos sino hablando del cambio climático, de los cuidados, de la conciliación, de la lucha contra la violencia machista, de la Renfe, del Metro, de los ambulatorios, de las escuelas, de la formación profesional, hablando de lo que de verdad importa en la vida cotidiana", ha sostenido.