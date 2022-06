Errejón (Más País) acusa a Moreno de "dormir" la campaña y de ser "humo" y atisba una recuperación de la izquierda

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz en el Congreso de los Diputados por Más País, Íñigo Errejón, ha acusado este miércoles al candidato a la Presidencia de la Junta por el Partido Popular, Juanma Moreno, de "dormir" la campaña electoral. "Es un conjunto de humo dentro de un traje".

En declaraciones a los medios antes de iniciar un acto de campaña, celebrado en el parque de Los Perdigones de la capital andaluza, en el que ha compartido escenario junto a la candidata por Sevilla de Por Andalucía, Esperanza Gómez, y el coordinador de IU en la comunidad autónoma andaluza, Toni Valero, Errejón ha asegurado que la campaña, "como se ha podido comprobar en el debate televisivo del pasado lunes, empieza a cambiar un poco".

"Hay dos derechas empeñadas en que no pase nada; una de ellas --en clara alusión a Vox-- se ha tomado hasta tres días de asuntos propios", en relación a la agenda de campaña de la citada formación. "El candidato del PP no solo esconde la marca, sino que da la sensación de que quisiera que mañana fueran las elecciones porque van arrastrando los pies", ha afirmado Errejón.

Para el líder nacional de Más País, que ha participado por primera vez en esta campaña andaluza, "cuando uno tiene ideas e iniciativas, lo que quiere es que le den más tiempo para explicar sus proyectos". Sin embargo, "da la sensación de que Moreno quiere que no pase nada estos días".

Preguntado sobre la movilización de la izquierda en estos comicios, Errejón ha señalado que "cada día que pasa se está viendo". "A diferencia de lo que sucede con los partidos de derechas, nosotros vamos a disfrutar de lo que resta de campaña: vamos de subida".

Errejón ha eludido responder a la pregunta de "si se fía" de Podemos. "Me fío de Por Andalucía, que están haciendo una buena campaña y tienen magníficos candidatos y candidatas". Al respecto, no ha querido despejar la duda de si coincidirá en actos electorales con las ministras Ione Belarra e Irene Montero --ambas de la formación morada--. "Cuando a uno le invitan a participar en estos actos, no viene a hablar de sí mismo sino a ser útil". Sin embargo, sí ha confirmado que participará en un mitin con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

"Los candidatos que han venido a Andalucía para disputar las elecciones y traen un tráiler de otras cosas y hablar de asuntos que interesan en Madrid suponen una falta de respeto a los andaluces. Las elecciones son por y para los andaluces", ha añadido.

El acto se ha celebrado junto a la Torre de los Perdigones, en el parque del mismo nombre, y ha contado con algo más de un centenar de asistentes, entre ellos, como anécdota, un grupo de cuatro personas que portaban camisetas y banderas moradas con el logo de Podemos, formación que no integra la coalición de izquierdas de Por Andalucía.

La cabeza de lista de la citada coalición y presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una verdadera "transición energética" y el desarrollo de "políticas verdes". "Es fundamental un cambio de modelo productivo que no precarice el empleo", ha añadido.