Errejón (Más País) califica de "terrible" el paso dado por Argelia: "Sánchez dio un bandazo con el Sáhara y eso se paga"

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha calificado este miércoles de "terrible" el anuncio de Argelia respecto a la suspensión del tratado de amistad con España y la "ruptura de relaciones" que ello implica, una cuestión que ha achacado al "bandazo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a los compromisos adquiridos con el Sáhara Occidental.

Así lo ha expresado en Sevilla, en declaraciones a los medios y preguntado por los periodistas antes de iniciar un acto de campaña, celebrado en el parque de Los Perdigones de la capital andaluza, en el marco de las elecciones autonómicas del 19 de junio, y en el que ha participado junto a la candidata por Sevilla de Por Andalucía y presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, y el coordinador de IU en la comunidad autónoma andaluza, Toni Valero.

"La política de Estado no se hace así. Sánchez cambió de un plumazo la posición con el Sáhara y lo hizo de espaldas a la Cámara. No en vano, nos enteramos por la prensa marroquí, y eso se paga. No solo se ven perjudicados los derechos de determinación del Pueblo saharahui, también los intereses geoestratégicos de España", ha añadido.

Errejón también ha señalado al respecto que el azar "a veces juega pasadas", ya que "hoy ha comparecido el presidente en el Congreso para abordar ese asunto, ese bandazo histórico, y para explicar casi nada".

En este sentido, el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha anunciado la suspensión "inmediata" del tratado de amistad suscrito con España hace casi dos décadas como represalia por el "injustificable" apoyo del Gobierno al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.