Errejón, sobre la posibilidad de un reagrupamiento de la izquierda: "Nosotros iniciamos un camino propio en 2019"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado, sobre la posibilidad de un reagrupamiento de las formaciones de izquierda de cara a próximas elecciones generales, que su partido "inicio un camino propio en 2019". Ha respondido así después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hiciera alusión el pasado domingo durante la fiesta del PCE a trabajar en un "proyecto de país".

"Pues mire, nosotros iniciamos un camino propio en el año 2019 con unos bueno resultados en Madrid, después continuamos entrando en el Congreso de los Diputados con unos resultados más modestos", ha señalado el líder de Más País en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras ser preguntado acerca de su futuro político.

Asimismo, ha afirmado que "muchos españoles hoy saben" que si su formación no estuviera presente en la Cámara Baja "nadie habría empezado a hablar de salud mental, de reducción de la jornada laboral". "Digamos que traemos una política verde que si no, no existiría", ha dicho.

Ha recordado que esta misma pregunta se les formuló antes de las elecciones de Madrid. "Hoy somos la fuerza de la oposición en Madrid y la primera fuerza en el Ayuntamiento de Madrid y nos queda camino verde por delante", ha añadido.

En este sentido, Errejón ha asegurado que desconoce lo que harán el resto de formaciones, pero sí ha hecho una declaración de intenciones para el tiempo que queda de legislatura: "Quedan dos años y medio de legislatura, puede que haya quienes tienen interés en las especulaciones electorales pero no somos nosotros y, por tanto, nosotros no vamos a entrar", ha deslizado.

Además, ha recordado al Gobierno que si quiere revalidar "tiene que gobernar bien". "Menos especulación electoral y más BOE porque las cuentas van a determinar que el Gobierno revalide", ha zanjado sobre este asunto.