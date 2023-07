Errejón rechaza comentar "dimes y diretes" sobre Puigdemont y sus palabras sobre que el PSOE le ofreció un indulto

Alerta de que PP Vox siempre tratan de utilizar Cataluña en campaña para echar "gasolina" y rascar votos desde el "conflicto"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado que no comenta "especulaciones, rumores o dimes y diretes" sobre si miembros del PSOE ofrecieron el indulto al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont si se entregaba por el 1-O, como sostiene éste.

Así lo ha trasladado en un acto de la campaña electoral de Sumar en Madrid, junto a la 'número tres' de la lista por esta circunscripción Tesh Sidi y acompañada por la líder de Más Madrid, Mónica Garcia, cuestionado por estas palabras de Puigdemont.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó la afirmación del eurodiputado y expresidente catalán, al asegurar que la palabra de Puigdemont es papel mojado.

"Nosotros no comentamos especulaciones, no comentamos rumores, no comentamos dimes y diretes sobre quién dice o quién ha dicho", ha traladado a la prensa Errejón.

Eso sí, el también candidato de Sumar por Madrid ha alertado que siempre que se acerca la campaña electoral para las generales tanto PP como Vox intentan utilizar Cataluña como "gasolina electoral", pues creen que eso les hace subir en votos pero, en realidad, hacen "un profundo daño a la convivencia en nuestro país".

"Yo estoy convencido que no hay un solo español que tenga dudas al respecto al o siguiente: si ganan el PP y Vox, la relación entre Cataluña y España va a ser claramente peor, porque van a ganar unos señores incendiarios que solo van a Cataluña a intentar cosechar votos con el enfrentamiento, con la división y con el conflicto".

Frente a esta postura de la derecha, Errejón ha reivindicado el avance de las políticas que apuestas por el "diálogo", el "respeto" y las "soluciones democráticas".