Errejón recuerda a Feijóo que, con la lista más votada, Carmena gobernaría en Madrid y Ayuso no habría sido presidenta

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha desdeñado este lunes la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada, una idea que, a su juicio, ni siquiera su autor se ha "estudiado" porque, de estar vigente, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso no habría llegado a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019 y, tras aquellos comicios, Manuela Carmena habría repetido como alcaldesa.

En declaraciones en el Congreso antes de participar en la reunión de la Diputación Permanente, Errejón ha asegurado que Feijóo "sigue sin dar pie con bola" y que su propuesta "no merece mucha atención". A su juicio, el líder del PP no ha estudiado a fondo qué implicaciones tendría en el sistema político español.

A nivel nacional, ha dicho, acercaría a España "a un sistema presidencialista" y, para explicar sus efectos a nivel autonómico y municipal se ha remontado a las elecciones de 2019. "Si la lista más votada estuviera vigente, hoy nosotros gobernaríamos en la capital de España porque fuimos primera fuerza en Madrid, y la señora Ayuso no hubiera sido presidenta porque la primera vez que lo fue, fue sin ganar las elecciones", ha rememorado.

SI QUIERES AISLAR A VOX, NO LE METAS EN GOBIERNOS

Preguntado si detrás de la propuesta estaría la intención del PP de librarse de pactar con Vox, Errejón ha subrayado que "aislar" a los de Santiago Abascal "es muy sencillo: no le metas en los gobiernos, no compres sus propuestas, no compartas manifestaciones".

El líder de Más País cree que, tras el "bochorno" vivido en Castilla y León a cuenta de las medidas antiaborto anunciadas por el vicepresidente de esta comunidad Juan García-Gallardo, ha quedado claro que el PP "compra voluntariamente".

Respecto a la manifestación que ha tenido lugar este fin de semana en Madrid contra el Gobierno y en la que han coincidido PP, Vox y Ciudadanos, Errejón ha comentado que "la derecha y la extrema derecha tienen todo el derecho a manifestarse", pero sin "deslegitimar a los gobiernos que no les gustan".

"Que no cuestionen las legitimidades de los gobiernos que no les gustan porque cuando se empieza diciendo que el resultado no te gusta y se acaba asaltando el Capitolio estadounidense o el Congreso de Brasilia", ha advertido, llamando a la derecha y la extrema derecha a asumir "las reglas del juego".