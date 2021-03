Errejón recuerda a Gabilondo sobre el rechazo a Iglesias que "la única forma de gobernar es acordando"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha recordado este martes al candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que se han "acabado" las mayorías absolutas y que, por lo tanto, "la única forma de gobernar es acordando". Se lo ha advertido después de que el aspirante socialista avanzara que prefiere pactar con Ciudadanos o Más Madrid y mostrara un rechazo a sumar con el candidato de Podemos, Pablo Iglesias.

Así lo ha señalado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, tras ser preguntado sobre si pactaría con Gabilondo tras estas declaraciones. Errejón ha puesto de relieve que en las anteriores elecciones madrileñas le propuso pactar "incluso" a Cs para que el Gobierno de Madrid "no cayera en manos de Ayuso con Vox".

En esta línea, el diputado de Más País ha cargado contra la gestión de Ayuso que, a su juicio, "no ha hecho nada, solo dar declaraciones". "Madrid no ha tenido un Gobierno", ha enfatizado, al tiempo que ha pedido que las formaciones dediquen la campaña electoral a "preocuparse de las cosas que angustian a la gente y no a discutir de los problemas de los políticos".

Sobre la candidata de Más Madrid, Mónica García, ha señalado que es una "excelente candidata porque es normal y de verdad". Ha asegurado que no va a decir "barbaridades" en campaña, ni tampoco "la primera cosa que se le pase por la cabeza para sacar un gran titular". Así, en sus palabras, ha avanzado que no sabe si es lo más llamativo, pero que es de verdad.

Preguntado sobre si la decisión de presentar la candidatura a la Comunidad de Madrid en solitario la han tomado pensado en que, de esta forma, van a tener más votos o si, por el contrario, ha sido porque no les apetece ir con Iglesias, Errejón ha aclarado que "es una decisión que toma la dirección de Más Madrid y que es lo más natural del mundo".

No obstante, ha aclarado que "por supuesto" se entenderán después del 4 de mayo con "quienes estén dispuestos a que haya un Gobierno que quiera poner un poquito de orden en Madrid". "En realidad nuestra ruta es movilizar al mayor número de madrileños que quieran una sociedad moderna, verde y, después, sentarnos a hablar con quien haga falta", ha zanjado sobre este asunto, tras recalcar que son "un espacio político propio, verde y que está pensando en el Siglo XXI".

En relación con la campaña, Errejón ha añadido que "hay que ser humilde" y que tienen por delante varias semanas para que las ideas de su formación "las comparta una mayoría muy importante de madrileños". Ha afirmado que los votantes no se equivocan y que, por ello, "puede que uno tenga que hacer más y mejor trabajo". Ha concluido diciendo que Madrid "en general" está en una "dinámica de confrontación" contra el Gobierno nacional y que "eso no es bueno para nadie". "La cuestión no es quién sube y quién baja, si no qué gana la ciudadanía", ha apostillado.