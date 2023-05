Errejón reivindica que barrios y trabajadores ganen las elecciones frente a "amigos de Ayuso y chapuzas de Almeida"

"En Madrid hay más bloques que chalets pero en los chalets votan todos", advierte

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha defendido que serán "los barrios y la gente trabajadora" quienes tienen que ganar las elecciones del 28 de mayo frente a "los amigos de (Isabel Díaz) Ayuso y las chapuzas de (José Luis Martínez) Almeida".

"En Madrid hay más bloques que chalets pero en los chalets votan todos", ha llamado Errejón a votar y a animar al voto a todos los presentes en el acto de Aluche, el primero de campaña, donde ha arropado a las candidatas Rita Maestre y Mónica García.

Sus primeras palabras han sido para recordar a Yolanda González, vecina de Aluche asesinada el 1 de febrero de 1980 por la extrema derecha de Fuerza Nueva "por defender a los trabajadores, a los estudiantes, por militar en el Partido Socialista de los Trabajadores". "Les debemos los derechos que tenemos a gente como Yolanda González", ha subrayado el diputado nacional.

Íñigo Errejón ha pasado a destacar que este 12 de mayo es el "día de la sobrecarga", el término empleado por la ciencia para señalar que desde hoy España ha consumido todos los recursos naturales que consume en un año. "Lo que queda lo vivimos de prestado, cargando de deuda a las siguientes generaciones", ha advertido, lo que obliga a que sea "imprescindible que haya gobiernos ecologistas, con una alcaldesa ecologista como Rita Maestre y con una presidenta ecologista como Mónica García".

EMPLEOS VERDES PARA NO VIVIR SÓLO DE "CAÑAS Y COMO PARQUE TURÍSTICO"

Eso pasa por apostar por la electrificación del transporte, por la industrialización verde. "Que las baterías se creen aquí, que las energías renovables se produzcan, se diseñen y se reparen en las fábricas de Madrid generando buenos empleos que no sea sólo de cañas y un parque turístico para los turistas", ha enumerado.

El líder de Más País ha reivindicado un gobierno "que plante árboles y no cemento, un gobierno que no trate esta ciudad como un campo de negocio para sus amigos". "Es nuestra ciudad y no vamos a renunciar a ella. No se la vamos a regalar a los que privatizan la sanidad, a los que la entregan a las casas de apuestas y a los fondos buitre, a quien tala árboles y siembra cemento", ha arengado.

Errejón ha definido esta como la "campaña de la autoestima". "Esta tierra es nuestra, estos barrios son nuestros, no de los bancos, no de los fondos buitre, no de los amigos de Ayuso ni de las chapuzas de Almeida", ha subrayado.