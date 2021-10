Errejón subraya que no le "da seguridad" Ayuso y critica que el PP "no ha pedido disculpas" tras la condena

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País y diputado en el Congreso, Iñigo Errejón, ha considerado este sábado que "no me da seguridad que alguien que se comporta así esté al frente de la Comunidad de Madrid", en referencia al bloqueo en whatsapp de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a dirigentes nacionales de su partido, y concluir que "gente así no está para gobernar la Comunidad".

Errejón ha lamentado que el PP no se haya pronunciado aún tras la condena de la Audiencia Nacional por las obras en su sede nacional y esgrimir que "nadie ha pedido disculpas a los españoles" o para decir si "va a devolver parte de lo estafado con tramas de dinero negro".

En una atención a los medios de comunicación, junto a la coordinadora general de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, con motivo de su asistencia en Sevilla a la II Asamblea de Más País Andalucía, Errejón ha expresado su incredulidad por la noticia del bloque de Ayuso a compañeros de partido en la red de mensajería Whastsapp y lamentar que de esas discrepancias devienen aspectos que afectan a la gestión de la Comunidad de Madrid, entre los que ha enumerado que "así tenemos la sanidad como la tenemos, los alquileres" y lamentar entonces que "son gente que está metida en peleas internas del PP".

"Todos estos, los que bloquean y los bloqueados, vienen del mismo partido condenado por la Audiencia Nacional", ha sostenido Errejón en referencia a la condena por las obras en la sede de la calle Génova, para considerar que "no son manzanas podridas, es un cesto entero condenado por corrupción".

"Ninguno ha dicho nada, ha pedido disculpas a los españoles, han dicho si van a devolver la parte de lo estafado con tramas de dinero negro, eso es lo importante, no sus desavencias", ha esgrimido Iñigo Errejón al respecto, y proseguir abundando en el hecho de que "lo preocupante es que gente así están al mando de importantes comunidades como Andalucía o Madrid".