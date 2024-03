Errejón (Sumar) insta a llegar hasta el final del caso Koldo: "Nos da igual el carné que tenga en el bolsillo"

MURCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha participado este sábado en Murcia en el Encuentro de debate de la I Asamblea de la formación política. Un acto que se ha celebrado en el Centro Cultural Puertas de Castilla, dos centenares de personas.

Sobre esa I Asamblea de Sumar en Murcia, Errejón cree que "estamos en un momento crucial, y que por ello hemos de hacerlo territorio a territorio para dotarnos de una dirección política y organizativa fuerte".

El portavoz de Sumar defiende la necesidad de "un movimiento en defensa de la democracia, no solo que diga que no queremos retroceder en derechos y libertades, sino que diga que la democracia no es solo acudir a votar, que es vivir sin miedo, tranquilos y dignos, algo que aún está por conquistar".

En unas declaraciones a los medios de comunicacion, Errejón ha sido preguntado por el 'caso Koldo' y el portavoz de Sumar ha defendido que "hay que llegar hasta el final", por ello, ha anunciado que van a apoyar una comisión de investigación: "Nos da igual el carné que se tenga en el bolsillo, es vergonzoso que esto suceda".

En este sentido, ha defendido la creación de "una autoridad independiente que pueda prevenir y servir para garantizar la transparencia en las compras, los contratos y las concesiones públicas para que esto no vuelva a suceder", una iniciativa que, según ha adelantado, la explicará el próximo lunes.