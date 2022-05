Errejón ve "insultante" que el emérito vuelva a España para "irse de regata" en lugar de dar explicaciones a la sociedad

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado que es "insultante" que la primera vez que el rey emérito Juan Carlos I vuelva a España, tras cambiar su residencia a Emiratos, "no sea para dar explicaciones a los españoles sino para irse de regata".

Así lo ha trasladado momentos antes de asistir a la presentación del nuevo libro de Jordi Amat, titulado 'Vencer el miedo', y demandar al Gobierno que aclare cuánto cuesta al erario público este regreso.

El líder de Más País ha cargado duramente contra el emérito, que se "fugó de su país a una dictadura para no dar explicaciones de sus presuntos delitos", que no pueden esclarecerse no porque no se hayan cometido sino por la "inviolabilidad" constitucional que le asiste.

Por tanto, ha subrayado que la vuelta de Juan Carlos I para estar "de vacaciones", cuando se fue "por la puerta de atrás", "avergüenza a la dignidad" de España y suponer "reírse de todos los españoles: los monárquicos y los republicanos".

En definitiva, ha demandado que el Ejecutivo "no puede comportarse" como si fuera un Gobierno del PP y debe explicar cuánto le cuesta a los españoles el regreso del emérito.