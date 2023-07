La Ertzaintza investiga la "ausencia súbita" de agentes de sus puestos de trabajo durante las etapas vascas del Tour

Erkoreka dice que "llama la atención" la cantidad de ertzainas "enfermizos" y reitera su disposición a negociar con los sindicatos

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto diligencias informativas para esclarecer los motivos de la "ausencia súbita" de cierto número de agentes, en unas cifras "superiores" a las habituales por estas fechas, en los tres últimos días, coincidiendo con el paso del Tour de Francia por Euskadi, según ha anunciado el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, que ha ironizado sobre la cantidad de ertzainas "enfermizos" que parece haber en el cuerpo.

Erkoreka, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha felicitado a los equipos de policía y emergencias que han trabajado en las etapas vascas del Tour de Francia por la "gestión impecable" realizada en el marco del dispositivo de seguridad desplegado con motivo de este evento.

El consejero, no obstante, ha reconocido que en los tres últimas días se han producido más ausencias de las habituales por estas fechas entre los ertzainas que acuden a sus puestos de trabajo, una situación que se produce después de que algunos sindicatos y la plataforma 'Ertzainas en Lucha' advirtieran de las posibles consecuencias que el conflicto laboral que les enfrenta con la dirección de la Ertzaintza podría tener en el operativo para las etapas del Tour.

Erkoreka ha asegurado que "todos los servicios" de la Ertzaintza programados con motivo del Tour de Francia se prestaron y estuvieron garantizados. De hecho, en el caso de las unidades de tráfico, ha destacado que los puestos han estado cubiertos "al cien por cien", sin que se haya producido "ninguna ausencia".

"NO HA SIDO GENERALIZADO"

En el resto de áreas de la Policía autonómica ha reconocido que "estos días ha habido más ausencias de agentes que las habituales en estas fechas", la mayor parte de las cuales ha estado motivada por bajas médicas. El consejero ha precisado que este "no ha sido un fenómeno generalizado que se haya producido de manera transversal en todas las unidades", sino que ha estado "concentrado" en ciertas áreas del cuerpo, entre las que ha citado la Brigada Móvil.

Con el fin de analizar las causas de todas estas ausencias, la unidad de asuntos internos de la Ertzaintza ha abierto diligencias informativas, en una labor en la que también participará el servicio de prevención y salud laboral del Departamento de Seguridad, según ha explicado Erkoreka.

CON RECURSOS "PROPIOS"

El consejero, que ha indicado que a través de esta investigación se conocerá tanto el alcance de las ausencias como la causa de las mismas, ha destacado que la Ertzaintza ha cubierto "con sus propios recursos" las vacantes que se han producido en el dispositivo. "No ha sido necesario recurrir a agentes externos, ni a otros cuerpos policiales, ni a otras unidades de ninguna naturaleza para cubrir esas ausencias", ha precisado.

Pese a que ha llamado a esperar a los resultados de la investigación para entrar en mayores precisiones sobre lo ocurrido, el consejero ha reconocido que "es evidente que una ausencia súbita de agentes superior a la habitual en estas circunstancias del año y con ocasión de un evento de esta naturaleza es un fenómeno que llama la atención".

"No es ordinario, no es común, no es cotidiano; y por tanto requiere una aclaración", ha añadido. Erkoreka ha ironizado sobre cuáles pueden ser las razones que han incrementado el número de bajas médicas entre la Ertzaintza en las actuales circunstancias.

"A LA PRIMERA DE CAMBIO, SE CONTAGIAN"

"Puede ser, sencillamente, que tenemos un índice de gente enfermiza en algunas unidades mayor de lo que pensábamos. A lo mejor para algunas unidades en las que aparentemente predominan las personas exultantes de salud, luego resulta que son gente que a la primera de cambio se contagian unos a otros", ha manifestado, tras lo que ha subrayado que "estos fenómenos hay que aclararlos de alguna manera" y que "la opinión pública tiene derecho a conocer exactamente qué es lo que ha sucedido".

El consejero también ha aludido a la posibilidad de recuperar el diálogo con los sindicatos de la Ertzaintza tras el rechazo de estos a la última oferta de mejoras salariales y laborales que les ha trasladado el Departamento de Seguridad.

A su juicio, una vez celebradas las etapas vascas del Tour, puede ser un momento "adecuado" para reiniciar los contactos y para que los sindicatos "regresen a la mesa". En todo caso, ha explicado que con independencia de la negociación relativa al nuevo convenio, "hay asuntos cotidianos que afectan a la gestión ordinaria de los recursoshumanos de Ertzaintza que necesitan ser tratados" con los sindicatos.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En este sentido, ha anunciado que en los próximos días se convocará a los representantes de los agentes para analizar el refuerzo de las unidades destinadas a combatir la violencia de género.

Erkoreka ha añadido que el anunciado refuerzo de la plantilla de esta unidad en un 40% requerirá de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que, "necesariamente", ha de pasar por la conocida como 'Mesa 125' de negociación con los sindicatos.

Por otra parte, y tal y como ya se dio a conocer en los últimos días desde el Gobierno Vasco, Erkoreka ha afirmado que la Ertzaintza ha iniciado sendas investigaciones por dos posibles casos de 'boicot' contra el paso del Tour por Euskadi: la aparición de chinchetas en algunos puntos del recorrido de la prueba por Gipuzkoa y el intento de obstaculizar el paso de la carrera por el Alto de Morga (Bizkaia) por parte de un grupo de .

En el caso del uso de chinchetas, que provocaron pinchazos de neumáticos en las bicis de varios de ciclistas, la Ertzaintza investiga quienes están detrás de este hecho y los motivos de su actitud.

ONCE INVESTIGADOS

Respecto a lo ocurrido en Morga, ha recordado que el pasado sábado, la Policía autonómica "evitó un intento de boicot" por parte de un grupo de jóvenes "vinculado a la organización Jarki", que pretendían encadenarse con cadenas y candados, junto a una pancarta con el lema 'Euskal Herria Askatu'.

Erkoreka ha recordado que 19 personas fueron identificadas por estos hechos y que once de ellas han sido imputadas por presuntos delitos, de coacciones, contra la seguridad vial y desórdenes públicos.