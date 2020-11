¿Es compatible el Black Friday con evitar las compras compulsivas?

MADRID, 28 (CHANCE)

Se acerca el Black Friday, una de las fechas más esperadas para los amantes de la moda, que, este año tendrá lugar el 27 de noviembre, último viernes del mes, como es tradicional en esta cita ineludible para los fashionistas.

Esta "fiesta" de las compras tiene su origen en Estados Unidos y se celebra, desde 2011, en España, y cada vez cuenta con más adeptos gracias a los grandes descuentos y espectaculares rebajas que ofrecen cientos de tiendas en sus productos. Para los comercios que se suman a esta iniciativa, Black Friday constituye una forma de reducir su excedente de stock y aumentar sus ingreso. Sin embargo, para los consumidores es, en muchas ocasiones, tan solo una manera de derrochar sus ahorros y hacer crecer sus armarios con prendas innecesarias. Y es que, el año pasado, esta jornada supuso un gasto medio por español de 262 euros.

¿Son Black Friday y evitar las compras compulsivas dos conceptos compatibles? Laura Opazo, autora de "Armario sostenible: aprende a comprar de manera consciente e inteligente", explica la importancia de no dejarnos llevar por la compra compulsiva y cómo realizar un consumo responsable, evitando la compra de cosas que en realidad no nos hacen falta, guiados solo por los suculentos descuentos.

Para lograrlo, esta experta en moda sugiere que en este Black Friday nos vayamos de compras por nuestro armario: "Seguro que nos vamos a encontrar prendas que olvidamos que teníamos, solo hace falta tratar de buscar inspiración y alternativas de estilo para poder utilizarlas". "A veces el problema es que nos falta echarle un pulso a nuestra imaginación y buscar posibilidades a lo que ya tenemos", señala Laura Opazo, e invita al consumidor a que mezcle, pruebe y juegue con lo que ya tiene, incentivando la creatividad. "Las personas más creativas son aquellas que menos compran, porque saben sacar partido a lo que tienen y consiguen multiplicar sus posibilidades", explica.

Asimismo, Laura propone como alternativa para transformar el marcado carácter consumista de cara al Black Friday, plantearnos nuestro compromiso tanto con nosotros mismos como con el medio ambiente, apostando por el alquiler de prendas e incluso alquilando la nuestras propias. Una práctica que permite poder disfrutar de prendas cuyo coste puede resultar excesivo, al mismo tiempo que se ahorra espacio en ropa que se usa solo para ocasiones especiales.

La autora de "Armario sostenible" también hace hincapié en su libro en la importancia de comprar de forma organizada y consciente: "Si te apetece comprar algo o lo necesitas, intenta no hacerlo de forma improvisada, ni cuando estés carente de ánimo. Es fundamental marcar un presupuesto y tratar de imponer el sentido común para no acabar comprado prendas flechazo que a los dos días no van a cumplir ningún rol en tu día a día".

Así que, si no quieres caer en el consumismo y acabar haciendo compras compulsivas este Black Friday, sigue estos consejos y... desde luego, ¡tu bolsillo te lo agradecerá!