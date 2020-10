¿Qué es lo que más echa de menos Carmen Lomana?

MADRID, 21 (CHANCE)

Si hay una mujer que nos enamora cada vez que cuelga una publicación en su perfil de Instagram, esa es Carmen Lomana, que a pesar de haber confesado en La Razón este fin de semana, que está perdiendo la motivación de arreglarse y ponerse pletórica para salir de casa por las circunstancias que vivimos con la pandemia del Covid, sigue asombrándonos con sus looks tan ideales.

En esta ocasión, Carmen Lomana no ha subido un look a su cuenta de Instagram para ponernos los dientes largos por el exquisito gusto que tiene en sus conjuntos, sino un recuerdo que parece echar mucho de menos. La colaboradora de televisión ha mostrado una fotografía con su hermana en Londres y ha expresado su pesar por no saber cuándo podrá volver a ir y disfrutar como lo hacía antes: "En Londres mi hermana Mariajo y yo tan felices sin saber cua*nto i*bamos a tardar en volver... lo echo de menos".

Lo cierto es que vemos en esta imagen a una sonriente Carmen Lomana, feliz de estar al lado de su hermana Mariajo y de poder disfrutar de una ciudad tan bonita y entrañable como es Londres. Un recuerdo que le ha venido a la mente y que no ha dudado compartir con todos los seguidores que están tan pendientes de ella.