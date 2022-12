Este es el mensaje íntegro de Íñigo Onieva a Hugo Arévalo

MADRID, 16 (CHANCE)

Tamara Falcó está viviendo un momento muy especial en su vida. Después de dar carpetazo absoluto a su amor con Íñigo Onieva, parece que ha encontrado de nuevo el amor de mano del empresario Hugo Arévalo. Una información que conocíamos ayer en 'El programa de Ana Rosa' y que se ha ido cebando en los diferentes programas de televisión de crónica social.

Leticia Requejo aseguraba en su programa que a Íñigo no le habría sentado nada bien esta nueva relación, ya que Hugo también pertenece a su círculo de amistades, como atestiguan las numerosas imágenes que tiene con uno de los creadores de 'Tuenti' en sus redes sociales. Tan molesto estaría que no habría dudado en recriminarle su 'traición' al 'ligar con Tamara a sus espaldas' en un chat que tienen con un grupo de amigos.

Horas después en 'Y ahora Sonsoles' conocíamos más datos, ya que se informaba que el ingeniero habría llamado a Arévalo 'rata', echándole en cara su 'deslealtad' al estrechar su relación con la hija de Isabel Preysler sabiendo que él estaba haciendo todo lo posible por reconquistarla.

Esta mañana hablábamos con Íñigo y aseguraba ante las cámaras de Europa Press que Hugo iba a ser el padrino del futuro hijo que tuviesen él y Tamara, además de calificar como 'una lástima' haber terminado su amistad con él. Una información que ampliaba esta tarde Pilar Vidal en 'Sálvame Diario'.

La conocida periodista de crónica social ha conseguido en exclusiva el mensaje íntegro que Íñigo Onieva envió en un grupo de aproximadamente diez personas para señalar públicamente a Hugo:

"Hugo eres una sucia rata, declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres, pero tu encima te has declarado y has besado a la exprometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo. No es que solamente no seas hombre, sino que eres un mierda de ser. Tras haberte acogido en mi relación, incluyéndote en todos nuestros viajes y planes. Vas y haces semejante traición, aprovechándote de una mujer vulnerable. Ahora ya es vozpópuli, pero por suerte que me he enterado de la forma que me he enterado, sino habría ido a tu casa a machacarte la cabeza y soltarte una tras otra sin parar. Das asco, pero sobre todo pena. Eres un nuevo rico, un trepa social, interesado, tóxico y nocivo, inseguro y acomplejado, que se coge berrinches cada vez que no estás en un plan y siempre hablando mal del mundo a las espaldas. Incluso filtrando a la gente que había información que solo tenías tú, tipo casa de campo, todos sabíamos que tú eras el topo y ahora eres la rata. Te tenía especialmente cariño porque creía que había algo bueno en ti a pesar de esas inseguridades. Que me hayas hecho esto habla mucho de ti, lo peor de todo es que hasta me lo esperaba. No vales ni el tiempo que invierto en escribir estas líneas, te vas a quedar muy solo, pero ver como acabas va a ser mi satisfacción, mas que ir a tu casa a aplastarte".

De esta manera, parece que Íñigo se enfadó bastante al conocer la noticia del nuevo romance de Tamara con un amigo suyo y decidió enviar este mensaje para dejar claro lo que pensaba de Hugo y lo mal que considera que se ha portado con él.