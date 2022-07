¿Es posible que Gerard Piqué esté arrepentido? Se lo preguntamos al hermano de Shakira

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El tema del momento sigue siendo sin duda Gerard Piqué y Shakira. A pesar de que la pareja todavía no ha hecho ninguna declaración pública -sin contar el comunicado de su separación-, son muchos los rumores que giran alrededor de ellos.

Tras poner fin a una de las relaciones más mediáticas de los últimos años, la cantante y el futbolista han tenido que dar el siguiente paso: contratar unos buenos abogados para luchar por la custodia de sus hijos. Esto no sería un gran problema si no fuera porque numerosas fuentes confirman que Shakira querría comenzar su nueva vida en Miami, lejos del futbolista, algo con lo que Piqué no estaría de acuerdo.

Desde que anunciaron su separación, se ha relacionado al futbolista con diferentes mujeres. Hace tan solo unos días se rumoreaba que Gerard habría realizado una escapada con su supuesta novia, pero el programa 'Socialité' ha confirmado que Piqué habría roto esta supuesta relación.

Diferentes fuentes afirman que esta ruptura serviría de acercamiento entre el futbolista y la cantante para poder llegar a un acuerdo y conseguir lo mejor para sus hijos. Pero, ¿es verdad que Piqué lo ha hecho porque está arrepentido y quiere volver con Shakira? Se lo preguntamos a Tonino, hermano de Shakira. ¡Dale al play para ver las imágenes!