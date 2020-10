Esade estima unas inversiones superiores al 3% del PIB al año en el próximo quinquenio por los fondos europeos

Pide planificar con antelación, crear equipos profesionalizados y agencias y oficinas de gestión centralizadas de las licitaciones

El Centro de Políticas Económicas de la escuela de negocios Esade (EsadeEcPol) destaca que los fondos europeos representan una "oportunidad única", pero un reto administrativo "colosal", al estimar que en los próximos cinco años la cifra de inversiones a desembolsar podría superar el 3% del PIB anualmente.

Por ello, propone planificar contemplando la capacidad administrativa, con la máxima antelación posible y crear equipos profesionalizados, especializados y con experiencia en contratación pública, así como crear agencias y oficinas de gestión centralizadas de las licitaciones.

Así se desprende de un nuevo 'Policy Insight' elaborado por EsadeEcPol, centro dirigido por Toni Roldán, en el se recogen los retos existentes para la ejecución efectiva de los Fondos Europeos para España y avanza sus propuestas para una utilización más eficiente de la ayuda que estará disponible.

El documento destaca que compromiso alcanzado el pasado julio por la Comisión Europea representa "el paquete de ayudas más ambicioso de la historia reciente" y apunta que, para España, en los próximos cinco años, la cifra de inversiones a desembolsar "podría superar el 3% del PIB anualmente".

En este sentido, señala que el uso de esa financiación representa una "oportunidad única" para España, pero también un "reto administrativo colosal", en un contexto en el que "la experiencia reciente en la ejecución de los fondos europeos demuestra que en España se está mal preparados para absorber esa ayuda".

En el último marco financiero plurianual señala que se ha de certificar hasta diciembre de 2019 alrededor de un tercio de los fondos disponibles y ahora la ayuda se va a multiplicar por cuatro.

PLANIFICAR CON ANTELACIÓN, EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y AGENCIAS DE GESTIÓN

Para la ejecución efectiva de los fondos europeos para España y EsadeEcPol propone algunos cambios para una utilización más eficiente de la ayuda que estará disponible, que pasan por planificar teniendo en cuenta la capacidad administrativa.

En este sentido, subraya que para la selección de los proyectos no solo hay que tener en cuenta las prioridades establecidas por Bruselas, sino también a la capacidad de gestión de las diferentes administraciones responsables de ejecutarlos. "Un proyecto puede ser muy atractivo, pero si no es ejecutable administrativamente, no debería ser seleccionado, defiende.

También aconseja planificar con la máxima antelación posible, por lo que al conocerse las líneas de orientación generales pide empezar "cuanto antes" a diseñar la estrategia, para que con el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 y el 'Next Generation EU' no suceda commo con el anterior marco financiero plurianual y se espere a tener los diferentes reglamentos para definir los primeros proyectos y perder años en el camino.

Junto a esto, sostiene que la propia Comisión Europea debería acelerar y simplificar los procedimientos para disponer, en menor tiempo posible, de dichos reglamentos necesarios para la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como para la aprobación de los programas operativos en el caso concreto del MFP 21-27.

Crear equipos profesionalizados, especializados y con experiencia previa en contratación pública en las diferentes administraciones encargadas es otra de sus propuestas, añadiendo que en la medida en que la reciente Ley de Contratos no se reforme, los procesos y trabas burocráticas resultan un "freno enorme" a la ejecución efectiva de los fondos.

Tamién insta a crear agencias y oficinas de gestión centralizada de las licitaciones, para que la posible descentralización de la ejecución entre administraciones y territorios podría compensarse con el aprovechamiento de las economías de escala que una oficina única de contratación en cada administración podría desplegar.

Igualmente, recomienda simplificar y eliminar duplicidades en los procedimientos de gestión de fondos europeos.

