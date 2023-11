Escassi, Toñi Moreno y Los Morancos, compañeros de Genoveva en 'Masterchef', hablan de sus imágenes con Federico

MADRID, 14 (CHANCE)

Si algo ha llamado la atención en la última edición de 'Masterchef Celebrity' es el buen rollo que existe desde el primer momento entre todos los concursantes. Jesulín de Ubrique, Álvaro Muñoz Escassi, Toñi Moreno, Blanca Romero, Genoveva Casanova, Sandra Gago, Los Morancos, Laura Londoño o Tania Llasera, entre otros, han conseguido formar una familia a pesar de ser rivales en la cocina, y su amistad continúa intacta meses después de terminar las grabaciones del talent que semana a semana conquista a la audiencia en TVE.

De ahí que tras la publicación de las imágenes de Genoveva con el Príncipe Federico de Dinamarca disfrutando de un paseo por El Retiro y de una cena en el Corral de la Morería durante el último viaje secreto del heredero danés a Madrid, hayamos querido conocer qué opinan sus compañeros (y amigos) del revuelo que se ha creado con la hasta ahora desconocida relación de amistad entre la mexicana y el hijo de la Reina Margarita, sobre los que no han dejado de surgir informaciones en la última semana.

"Genoveva es ideal, es una maravilla de mujer, la adoramos. Yo la conocía hace muchos años y es para comérsela. La queremos mucho y la apoyamos mucho en todo" ha asegurado Muñoz Escassi, que sin embargo ha preferido no revelar cómo está Lara Dibildos tras la detención y posterior ingreso en psiquiatría de su exnovio, Cándido Conde-Pumpido, acusado de presunta agresión sexual a una mujer brasileña: "He hablado con ella de nuestro hijo, que ha ganado la liga de Ohio en EEUU y está encantado. Está súper feliz y yo estoy gordo de lo contento que estoy con nuestro niño" ha afirmado con una sonrisa, esquivando con maestría las preguntas sobre el abogado.

Toñi Moreno ha coincidido con el novio de María José Suárez y ha definido a Genoveva como "maravillosa", evitando sin embargo 'mojarse sobre el tipo de relación que mantiene con el Príncipe Federico: "No le he preguntado porque en la vida privada no me meto. No he hablado con ella pero tiene todo mi apoyo, mi cariño y mi admiración, es muy generosa y muy buena gente, muy buena gente".

Y, como si todos los concursantes de 'Masterchef Celebrity 8' se hubiesen puesto de acuerdo, Los Morancos se han pronunciado sobre las imágenes de la mexicana con el heredero danés en la misma línea que Escassi y Toñi: "En el programa no hemo hablado nada de eso con Genoveva. Es una señora por los cuatro costados, maravillosa, es un cielo de persona". "No me meto en la vida privada de lo que haga Genoveva con Dinamarca, Dinamarca 1 Genoveva 1" han bromeado César y Jorge Cadaval, que tampoco han querido entrar en la sorprendente separación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. "Chenoa, noa, noa. No tengo ni idea de esas cosas". ¡Dale al play y no te lo pierdas!