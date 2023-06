La escritora Marta Bustos desvela cómo fue su encuentro con la Reina Letizia

MADRID, 12 (CHANCE)

La 'cita' secreta de la Reina Letizia y la Infanta Sofía con Chris Hemsworth tras la entrevista que el actor australiano concedió a 'El Hormiguero' no es el único encuentro encuentro viral que su Majestad ha tenido en los últimos días. Durante el acto 'Euros en tu nómina' impulsado por Banco Santander, la asturiana protagonizó un comentadísimo momento con la escritora Marta Bustos, a la que no dudó en pedirle que le dedicase su libro.

'Cuando perdí mis ojos marrones' es el título de la obra en la que la joven relata cómo, en plena pandemia del Covid y cuando se encontraba en Estados Unidos, se quemó los ojos haciendo jabón artesanal, quedándose ciega de inmediato. Una historia de superación con la que Marta se ha convertido en un ejemplo y de la que ha hablado en exclusiva para los micrófonos de Europa Press en la Feria del Libro de Madrid, revelando además cómo fue su encuentro con la Reina y cómo es Doña Letizia en las distancias cortas.

- CHANCE: Hola, Marta. Un proyecto muy importante para ti, tu vida de los últimos años.

- MARTA: La verdad es que sí. Ha sido* lo he contado en forma de novela pero es un libro súper íntimo. Las cosas más fuertes siempre digo que superan la ficción y ha sido un proceso terapéutico, duro pero muy bonito. Cuando estás en momentos duros no tienes otra opción que encontrar la chispa que te empuja a vivir, y a mí las sombras me empujaron a ver la luz.

- CH: ¿Qué te dice tu entorno, la gente que te conoce?

- MARTA: Pues respecto al libro, me dicen que están sorprendidos de que escriba tan bien. Es un libro que tiene de todo, que aprenden mucho sobre el mundo de la discapacidad. También es una historia de amor, música... o sea que muy contenta con el recibimiento que está teniendo, sí.

- CH: Hoy es una fecha muy especial, es el aniversario de tu accidente y hay que estar aquí para dar visibilidad a lo que ha pasado y la fuerza que tú tienes, que al final, mucha gente se apoya en vuestros casos y en vuestras historias.

- MARTA: Pues sí. la verdad es que hoy es un día que me pone los pelos de punta pero más que con tristeza, lo vivo con mucha ilusión de todo lo que he conseguido. Hace tres años estaba en el hospital, hecha polvo, y ahora estoy aquí. He tenido la suerte de recuperar la vista, de conseguir rehabilitarme tanto emocional como físicamente. Y luego, uno de los sueños, que es escribir un libro. Lo recuerdo* lo vivo con dulzura.

- CH: ¿Cómo ha sido este proceso de estos años? te han cambiado la vida, ha servido de terapia también para ayudara a gente, dar visibilidad a gente que tienen distintas discapacidades. ¿Cómo estás viviendo estos momentos?

- MARTA: Han sido años de aprendizaje total, de volver a nacer y eso, sobre todo, sin darme cuenta, de conectar con muchas personas. Al final, superar una cosa haciéndolo bien, no es que siempre estés bien y con una sonrisa, es que a pesar de los días malos intentes seguir adelante, que es lo que trato de transmitir: la naturalidad del proceso.

- CH: Tú no tiraste la toalla, dijiste 'hay que seguir' hasta que al final lograste recuperar la visión.

- MARTA: Había momentos muy duros, momentos médicos que dices 'ostras, preferiría estar ciega y dejar el proceso médico', doce, trece operaciones. Pero al final, lo más bonito fue darme cuenta que, con vista o sin vista, la búsqueda esta de la felicidad podemos encontrarla y podemos tener una vida muy plena con cuatro sentidos y con cinco, se puede.

- CH: Al final, tú has vivido una temporada larga sin poder ver, es una manera de aprender, efectivamente.

- MARTA: Sí, la verdad es que fue muy heavy, muy fuerte. Siempre digo que me lo tomé como un experimento brutal de la vida e intenté aprender lo máximo que pude. Bueno, tener una discapacidad es muy duro pero hay mucha paz también dentro de la ceguera. Te conecta un poco más a lo que verdaderamente somos, te aleja un poco de la superficialidad. También he tenido aprendizajes muy brutales pero muy bellos, sí.

- CH: Aprendizajes, efectivamente, gente que no esperabas, gente que se te acerca...

- MARTA: Sí, ellos me dicen que yo les inspiro pero yo les digo que ellos me inspiran a mí. Toda esta red de personas que he tenido la suerte de que me acompañaran ha sido lo que me ha ayudado a seguir hacia delante y no tirar la toalla.

- CH: Recientemente has coincidido con la Reina Letizia. Te pidió un autógrafo.

- MARTA: Sí, la verdad es que fue bastante surrealista. Yo tenía entendido que iba a ir al evento y me llevé un libro para ella por si acaso, pero no pensaba que fuera a tener la oportunidad de hablar con ella y la verdad que bueno. Ella misma se acercó, saludó y le ofrecí el libro y le dije 'mira, sé que eres una gran lectora' porque tengo entendido que lo es y dije 'me encantaría que tuvieras este libro porque creo que es súper completo y que la gente está aprendiendo mucho y me hacía ilusión'. Y cuando me dijo '¿me lo puedes dedicar?'. Dice '¿me lo has dedicado?' 'no, porque no sabía si te vería'. Imagínate que tengo en casa un libro dedicado para la reina y ahí está. Y luego le dije 'se lo doy al de seguridad, a la persona que lo acompaña' y me dijo 'no, no, me lo das a mí'. La verdad es que fue súper agradable y al final, yo creo que todos somos personas. Dentro de este protocolo y este mundo tan* por el que se mueve, todos agradecemos que nos traten como los que somos: iguales.

- CH: Sí que es verdad que la reina Letizia se caracteriza mucho por la cercanía hacia gente porque ha vivido procesos delicados, difíciles y que siempre está ahí, que se interesa por los casos y seguro que por el tuyo se interesó y se lo llevó encantada el libro.

- MARTA: La verdad es que yo no la conocía de antes pero me dio la impresión. Era encantadora, súper agradable conmigo y con todo el mundo, saludando a toda la gente. Así que nada, ahora espero que si se lo lee, que le guste.

- CH: Si te propusieran llevarlo al cine* ahora se lleva mucho las plataformas. No sé si ha llegado el momento. Si te lo plantearan, ¿aceptarías?

- MARTA: Yo creo que sí, siempre y cuando yo tuviera un papel importante de decir 'esto así, esto asá', que no retorcieran la historia según que manera, pero por supuesto, me encantaría.

- CH: ¿Qué le dirías a la gente que en su momento perdió algo? Tu perdiste, como dices en el título, mis ojos marrones, que en algún momento de su vida hayan perdido algo y no lo hayan recuperado y que están en ese proceso, como tú lo viviste.

- MARTA: Yo ahora mismo tengo la visión de un ojo pero digo siempre que esto es como una enfermedad crónica. Yo, cada día que me levanto es un regalo. La prótesis puede fallar en cualquier momento y sigue siendo una lucha cada día. Yo les diría que hay muchas maneras de vivir, que se puede ser feliz, hay que simplemente conocernos y encontrar qué es lo que nos da esa alegría en el día a día para encontrar la felicidad. Hay luz al final del tunel