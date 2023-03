Escrivá acusa a Feijóo de "frivolidad" y "falta de patriotismo" por criticar la reforma de las pensiones

BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha acusado este jueves en Bruselas al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo de "frivolidad" y "falta de patriotismo" por criticar la reforma del sistema de pensiones que el Gobierno ha negociado con la Comisión Europea.

"Lo que hemos vivido es un ejercicio extraordinario de frivolidad, insolvencia y falta de patriotismo", ha reprochado el ministro al líder 'popular' en una jornada en la que ambos han acudido a Bruselas, donde este jueves y viernes tiene lugar la reunión de líderes de la Unión Europea.

El ministro ha reconocido que espera que el PP cambie de opinión acerca de una reforma que el Gobierno lleva "varios meses discutiendo al detalle con Bruselas", antes de señalar que espera que así se lo haga ver a Feijóo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, con quien el 'popular' se reúne esta tarde en la capital europea.

"Espero que el PP vea hasta qué punto esta reforma es absolutamente sostenible, porque si no, la Comisión no estaría ahí", ha indicado, antes de destacar la "robustez" de la que está dotada una reforma que cuenta con el aval de Bruselas y reprochar a los 'populares' que no ofrezcan un modelo alternativo, si bien Escrivá intuye, por algunos "raptos de sinceridad", que este "va de recortes y de crispación", aunque no lo pongan "encima de la mesa".

Escrivá también ha afeado a Feijóo el haberse referido a la reforma francesa, en lo que ha calificado de "rapto de sinceridad" ya que "básicamente" implica un recorte de derechos y un aumento de la edad de jubilación en un "clima de confrontación social", que "es como el PP abordó también la reforma de las pensiones de 2013, con una reversión posterior que generó un enorme problema de credibilidad".

Preguntado por las diferencias entre ambos modelos, el ministro ha destacado que mientras que el español busca "reforzar ingresos e incentivos positivos", el francés va "por la vía del recorte y la ampliación de la edad de jubilación".

"La diferencia es abismal", ha incidido Escrivá, que ha reiterado que la reforma española servirá de "referencia" a otros Estados miembro que también deban acometer esta revisión en el futuro y que, en el caso de España, lleva aparejada la concesión del cuarto pago del fondo antricrisis de la UE, que España aún no ha solicitado.