Escrivá afirma que la reforma de pensiones enviada a Bruselas es "lo suficientemente concreta"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que las nueve reformas enviadas a Bruselas en el ámbito de las pensiones son "lo suficientemente concretas", y se ha mostrado confiado en que tengan una "buena receptividad" en la Comisión.

Escrivá, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha subrayado que la reforma de pensiones de la que se ha informado a la UE es más concreta que la remitida por otros países europeos y que otros componentes enviados por el Gobierno español.

En este sentido, ha señalado que los cambios en pensiones enviados a la Comisión son más concretos que, por ejemplo, la reforma del sistema de atención a la dependencia que se ha remitido desde el Gobierno español a Bruselas.

"En ese componente, que es el 22, también hay cosas nuestras, pero es que se concreta hasta donde se ha podido llegar", ha aclarado Escrivá al ser preguntado si el ejemplo de la dependencia tenía algo que ver con que esta materia dependa de un Ministerio de Podemos.

Precisamente, sobre los cambios que plantea la formación morada para elevar los ingresos por cotizaciones, el ministro no ha descartado que se vayan a estudiar en algún momento, pero ha indicado que por ahora no se han hecho los cálculos sobre unas medidas que podrían encajar o no en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

"El Ministerio responsable tiene que hacer cálculos, analizar muchos microdatos y hasta que no tengamos hechos esos cálculos, y esto no lo tenemos hecho, no puedo decir nada sobre este tema", ha insistido.

Lo mismo sucede con la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. El ministro no ha querido aclarar si se siente "más cómodo" con el actual plazo de 25 años o con extenderlo a toda la vida laboral, porque, según ha reiterado, él estará "mucho más cómodo" cuando se hayan efectuado los cálculos correspondientes a esta medida.

SE GARANTIZARÁ EL PODER ADQUISITIVO "A LO LARGO DEL TIEMPO"

Sobre la fórmula que se está trabajando con los agentes sociales para subir las pensiones en función del IPC, como recomienda el Pacto de Toledo, Escrivá ha reiterado que la idea es "asegurar que el poder adquisitivo de los pensionistas se mantiene a lo largo del tiempo".

En este sentido, ha explicado que, a la hora de revalorizar las pensiones, hay que tener en cuenta que si se ajustan las pensiones con el IPC, en ocasiones puntuales la inflación será negativa, produciéndose ciertas ganancias de poder adquisitivo.

Otra posibilidad es que la previsión de IPC supere la subida de las pensiones aplicada o se quede por debajo. Si queda por encima, hay que compensar la diferencia y si queda por debajo, se gana poder adquisitivo. "Pero esto son ganancias de poder adquisitivo pequeñas y puntuales", ha indicado Escrivá.

Lo que hará la fórmula es "ir ajustando estos elementos" para asegurar que a lo largo del tiempo el poder adquisitivo de las pensiones se mantiene.

"Lo principal para los pensionistas actuales es que esa incertidumbre que se ha creado en los últimos años ya no va a ser así porque la Ley General de la Seguridad Social va a establecer meridianamente que su poder adquisitivo está absolutamente garantizado a lo largo del tiempo", ha subrayado.

En cuanto a si el Gobierno está dispuesto a seguir manteniendo los ERTE tras la prórroga ahora que los extiende hasta el 31 de mayo, Escrivá ha afirmado que se volverá a evaluar con los agentes sociales "unas tres semanas antes" de que finalice el mes de mayo.