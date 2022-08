Escrivá apela a la "gran credibilidad" de Díaz en el diálogo social y evita valorar su apoyo a los sindicatos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido este lunes la "gran credibilidad" de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el diálogo social y ha evitado valorar sus declaraciones a favor de las movilizaciones sindicales para exigir a la patronal una subida salarial.

En una entrevista en 'En boca de todos', de Cuatro, recogida por Europa Press, Escrivá ha esquivado la polémica en torno a la vicepresidenta y ha subrayado "la enorme credibilidad" del Gobierno para pactar "medidas relevantes" con el "consenso de los agentes sociales", ante la próxima negociación para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Creo que sobre el fondo de la cuestión, que es el SMI, el Gobierno tomó una decisión muy sabia, que es establecer una secuencia temporal de cuánto debería subir el SMI en toda la legislatura. Eso genera certidumbre, genera un horizonte fijo para la toma de decisiones", ha dicho Escrivá.

El ministro ha mantenido la promesa del Ejecutivo de establecer un SMI equivalente al 60% del salario medio para el final de la legislatura, por lo que la labor del Comité de Expertos es "actualizar esos cálculos" para fijar el importe que falta hasta llegar a ese 60%, desde los 1.000 euros en los que está fijado ahora el SMI.

SITUACIÓN "MUY INCIERTA Y COMPLEJA"

Escrivá también se ha referido este lunes a su cruce de comentarios en Twitter con el economista Santiago Niño Becerra, que pronosticó un cierre del 75% de los restaurantes en los próximos meses, como augurio de un empeoramiento de la situación.

"Me parece una 'boutade' decir eso. Estamos en un mundo tan incierto, con temas tan complejos a desarrollar, que hacer ese tipo de afirmaciones, que desgraciadamente vemos más de una vez que están basadas en anécdotas o cosas que se oyen de forma sobrevolada, me parece que no hay seriedad", ha explicado el ministro.

En su opinión, esas declaraciones solo responden a "un interés espurio por crear un clima de malestar" o a "un intento de notoriedad porque el catastrofismo vende".

"Están creando esa sensación de que todo va a ir muy mal para que sea una profecía autocumplida, el pesimismo se retroalimenta muchas veces", ha dicho el ministro.

DEFIENDE SU CREDIBILIDAD FRENTE AL CATASTROFISMO

Escrivá ha apelado a su propia credibilidad como economista y ha recordado que era economista jefe de BBVA en la crisis de 2008, en la que no fue "precisamente de los optimistas" porque existían "elementos de fondo claros" para la preocupación. También se ha referido a la pandemia, cuando la situación fue "extraordinariamente difícil y requería una enorme contundencia" y en ningún momento se hizo "una aproximación optimista".

Con esos dos precedentes, el ministro ha descartado que la economía española se encuentre en una posición similar, si bien se trata de una "situación muy incierta y compleja", que depende en buena parte de las decisiones que se tomen en la guerra de Ucrania.

SEÑALES "EQUÍVOCAS" DEL PP

El ministro ha hablado en esta entrevista de la convalidación del Real Decreto-Ley sobre la reforma del sistema de cotización por ingresos reales para trabajadores autónomos, aprobado la semana pasada en el Congreso.

El titular de la Seguridad Social ha recordado que con esa normativa el Gobierno cumple con la recomendación del Pacto de Toledo y da "un marco de certidumbre a largo plazo" a los trabajadores autónomos, que "van a recibir una acción protectora por parte de la Seguridad Social en pensiones y otro tipo de prestaciones sociales".

La convalidación del decreto contó con el respaldo del PP, a los que Escrivá ha afeado su "poca consistencia" en materia de pensiones. Los populares acordaron el año pasado la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, aunque después "no apoyó la norma y está dando señales equívocas en ese sentido", como ha indicado el ministro.