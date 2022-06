Escrivá asegura que la subida del 15% de las pensiones no contributivas "tiene todo el sentido"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este viernes que la subida del 15% en las pensiones no contributivas, pactada con EH-Bildu a cambio de su abstención en la votación de este proyecto de ley en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, "tiene todo el sentido", al igual que el aporte adicional al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

"Tiene todo el sentido que una prestación para las personas que ya están en la edad de jubilación, como son las pensiones no contributivas, tengan un tratamiento similar al que ha tenido durante estos tres meses el IMV", ha dicho Escrivá tras la presentación del balance de los seis primeros meses de funcionamiento de la reforma del reglamento de Extranjería.

El IMV ha tenido desde marzo un aporte adicional del 15% y ahora las pensiones contributivas tendrán ese mismo incremento, que se incluirá en la prórroga del Real Decreto-ley de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania.

El ministro ha asegurado que el Gobierno ya tenía esta decisión "en la cabeza" y ahora se encuentra "trabajando internamente" para que la subida del 15% aparezca en el próximo decreto. Escrivá ha asegurado que el Ministerio de Hacienda conocía esa decisión puesto que estas medidas se trabajan en bloque.

ERROR SIN TRASCENDENCIA

Ese incremento del 15% responde al pacto alcanzado entre el Ejecutivo y EH-Bildu para lograr la abstención de esta formación durante la votación del plan de pensiones de empleo en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso.

Junto con EH-Bildu, también se abstuvo Vox. PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos y Compromís se opusieron y el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos salvó la votación con el apoyo del PNV y el PRC.

Durante la votación de las enmiendas, se aprobó una de Unidas Podemos para destopar las bases máximas de cotización, incluida en el proyecto de ley para impulsar los planes de pensiones de empleo al ser respaldada por el PSOE, que no tenía previsto apoyarla.

Escrivá ha explicado este viernes que se trató de "un error" de los socialistas por el "número enorme de enmiendas por bloque".

"El procedimiento de corrección está en marcha a través de un voto particular y no va a tener mayor trascendencia desde el punto de vista de la tramitación de la ley de planes de pensiones", ha añadido el ministro.

Además, Escrivá ha recordado que había enmiendas "que no estaban transadas". "Lo que está acordado es lo que está acordado y luego lo que no está acordado es la eliminación de incentivos o temas que no tocan ahora, como son el tema del destope de bases, son cosas completamente extemporáneas", ha recalcado.

El ministro ha señalado que "es legítimo" ese planteamiento pero ha insistido en que "en los acuerdos alcanzados, eso no estaba en ningún caso".

Tras superar su votación en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proyecto pasa ahora al Pleno del Congreso, que tiene la última palabra sobre esta iniciativa, y después al Senado. Escrivá confía en que el proyecto de ley haya completado toda su tramitación a comienzos de julio.

"TRISTE" DESLEGITIMACIÓN DE LOS DATOS DE EMPLEO

Preguntado de nuevo por las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el jueves acusó al Gobierno de "maquillar" los datos de paro con las cifras de los contratos fijos-discontinuos, Escrivá ha reiterado que fueron datos "extraordinarios".

"Lo que ha habido es un intento un poco triste, dejemos la palabra en triste, se me ocurren otras palabras, de intentar deslegitimar esos datos utilizando información que no es correcta, es falsa. Así ha sido, tristemente", ha zanjado el ministro.