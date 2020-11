Escrivá defiende la gestión del Ingreso Mínimo Vital y Compromís pide que "no juegue con el pan de la gente"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido la gestión que desde su Ministerio se ha hecho del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que ya reciben unos 150.000 hogares en los que viven unas 400.000 personas, mientras que Compromís le ha reprochado que no haya "contado" con todas las comunidades autónomas para su gestión y le ha pedido que "no juegue con el pan de la gente".

Así se ha pronunciado Escrivá este martes 3 de noviembre en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet sobre el número de peticiones de Ingreso Mínimo Vital que se han tramitado hasta el momento.

El ministro ha indicado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha recibido "aproximadamente un millón de peticiones" y ha contestado "a 500.000". De ellas, en torno a un tercio, unas 150.000 ya reciben desde octubre el IMV, otro tercio han recibido comunicación para subsanar deficiencias y el tercio restante se han denegado "pues no cumplían algunas condiciones, sobre todo, de vulnerabilidad".

Mulet ha afeado al ministro que "se han aprobado pocas" solicitudes del IMV y se han "ingresado muy pocas" y "es el drama de miles y miles de familias que están esperando una respuesta que no ha llegado".

Aunque el senador de Compromís ha reconocido que "no era fácil", ha criticado la "prepotencia" desde el Gobierno pues "solo quiso permitir que dos comunidades autónomas (Navarra y País Vasco) gestionaran" la prestación, algo que Mulet achaca al "mercadeo" para conseguir "votos".

"Fue un insulto grave al entender que había comunidades de primera y de segunda", ha lamentado Mulet, al tiempo que ha denunciado falta de diálogo con su comunidad. También ha apuntado que si se hubiera contado con todas las CCAA se hubieran evitado "duplicidades" y las cifras serían "mejores".

"Después del caos, de verse incapaz de gestionar el IMV ahora dicen que a partir de 2021 abrirán la posibilidad de que se firmen convenios. Vino a Valencia sin avisar a la vicepresidenta de la Generalitat para anunciar que seremos una de las primeras CCAA en gestionarlo. Con el pan de la gente no se puede jugar, eso de querer salir solo en la foto para que no salga nadie más que no sea el PSOE acaba perjudicando a miles de familias", ha reprochado Mulet al ministro.

Escrivá ha asegurado que "no es verdad" que no exista diálogo con la Comunidad Valenciana. "Como quiero llegar a acuerdo con ustedes, me contengo", ha subrayado el ministro.

En todo caso, ha mostrado su convencimiento de que si las CCAA se hubieran encargado de gestionar el IMV no se habría concedido más rápido porque, en el caso de la Comunidad Valenciana, ha tardado "ocho años" en llegar a 24.000 beneficiarios de su renta mínima mientras que el Estado ha tardado "4 meses" en llegar a 18.000 valencianos con la nueva prestación.