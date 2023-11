Escrivá destaca los "avances" sobre inversión social del grupo de trabajo informal en Bruselas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, ha destacado los avances del grupo de trabajo informal sobre inversión social durante el encuentro 'Social Investments for resilient economies and societies: EU fiscal rules fit for future' organizado por el Centre for European Policy Studies (CEPS) en Bruselas.

El titular de Seguridad Social ha aprovechado este encuentro para recapitular los avances sobre inversión social realizados por el grupo de trabajo informal del que forman parte 24 estados miembro de la UE. Estos avances buscan medir y evaluar la inversión social para que pueda incorporarse a las nuevas reglas de gobernanza económica a debate en este momento en la Unión Europea.

Asimismo, Escrivá ha agradecido el interés que entre los académicos ha despertado la apuesta de las Presidencias Española y Belga por la inversión social, y ha pedido su colaboración para contribuir a la "definición, impulso y desarrollo" metodológico de las herramientas necesarias para medir y evaluar la inversión social.

El ministro ha participado en el panel 'The way forward', junto con el Comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales y Salud de Bélgica, Frank Vandenbroucke y los europarlamentarios Margarida Marques y Dragos Pislaru.