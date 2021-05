Escrivá dice que en el nuevo RETA habrá muchos tramos de cotización por debajo de la mínima actual

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que en el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos habrá muchos tramos de cotización por debajo de la cotización mínima actual de 290 euros.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso tras ser interpelado por este nuevo sistema por la diputada del Grupo Parlamentario Vox Inés María Cañizares.

Escrivá ha dejado claro que esta reforma se lleva proponiendo desde 2012, pero que no ha sido hasta ahora cuando se han cruzado datos con la Agencia Tributaria.

"Dos de cada tres autónomos van a cotizar menos de lo que cotizan ahora y el resto cotizará algo más porque tienen unos ingresos netos superiores", ha insistido el titular de Seguridad Social.

También ha aprovechado para apuntar que el modelo va a ser "extraordinariamente gradual" para culminar la adaptación a la nueva situación. "Donde estamos ahora con la negociación es en eso de la gradualidad del sistema, que será grande en cualquier caso", ha apostillado.

Por su parte, la diputada de Vox ha acusado al Ejecutivo de querer que los autónomos sean "el cajero automático del Gobierno para pagar sus fiestas". "Buscan saquear con cualquier justificación", ha dicho.

Escrivá ha criticado que el discurso de la diputada estaba lleno de "desinformación, bulos e infamias". "Si su discurso se quedara así y fuese solo una estrategia de derribo político, haríamos juicio estético y ya, pero el problema es que hay muchos autónomos que se creen sus desinformaciones y terminan tomando decisiones que dañan su carrera profesional y eso es una irresponsabilidad enorme", ha dicho.

El ministro ha hecho hincapié en que el cambio del sistema no tiene interés recaudatorio en ningún caso y en que es una reforma que ha pedido el Pacto de Toledo. "Cualquier modelo que tengamos encima de la mesa va a ser absolutamente neutral desde el punto de vista recaudatorio", según Escrivá, que también ha apuntado que, "por supuesto, no va a perjudicar a los autónomos" y que no va a haber ninguna propuesta donde los autónomos tengan una peor situación que los asalariados "en ningún caso".