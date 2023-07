Escrivá dice que el PP congeló "de facto" las pensiones con la subida de 0,25% y acusa a Feijóo de "falsear"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este lunes que la ley de 2013 impulsada por el Partido Popular congelaba "de facto" las pensiones, ya que "ante cualquier circunstancia", la subida estaba fijada en el 0,25% y ha acusado al líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, de "falsear" la realidad en cuanto a este tema.

"El Partido Popular lo que hizo fue aprobar una ley en el año 2013 por la cual en cualquier circunstancia, las pensiones de facto se iban a congelar, porque ese 0,25 al que se refiere ahora Feijóo es de facto una congelación", ha señalado el ministro en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press

El ministro se ha referido a las afirmaciones de Feijóo en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE, en las que aseguraba que su formación "siempre" ha revalorizado las pensiones conforme al IPC, unas palabras que posteriormente el dirigente del PP ha matizado.

Tras la polémica causada, el líder del PP ha publicado en su cuenta de 'Twitter' un mensaje para "aclarar" que el PP "nunca las congeló, al contrario del PSOE". "No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta", ha escrito.

"No es ambigüedad, es falsear sin duda", ha afeado Escrivá al líder de los 'populares'. El ministro ha explicado que si hubiera estado en vigor su ley en el año 2023 --con el 8,5% de subida de la inflación--, el 0,25% de la ley del PP hubiera supuesto para una pensión media exactamente tres euros de subida al mes y 44 euros al año, frente a los 107 euros de subida al mes y los casi 1.500 euros de subida al año que ha llevado la reforma de pensiones del Gobierno de coalición, pactada con Bruselas y agentes sociales.

El ministro de Seguridad Social ha recordado al PP que votó en contra en el año 2021 de la ley que derogaba la reforma de 2013 y que introducía la revalorización de las pensiones conforme a la evolución del IPC.

"Les invito a ustedes que miren exactamente la enmienda la totalidad del Partido Popular donde hay fases clarísimas que ya anticipan que efectivamente ellos no van a regularse con el IPC y que ya irán viendo según las circunstancias", ha instado Escrivá.

Para el ministro, este es un tema de una "irresponsabilidad extrema" porque afecta a tantos millones de españoles que son pensionistas o que serán pensionistas y ha reconocido que le provoca un "desconcierto absoluto".

"Llevo tiempo diciendo que me inquieta la falta de claridad de Feijóo en materia de pensiones: no explica cuáles son sus planes. Al ver ahora que niega los datos que son patentes para todos (revalorizaciones por debajo del IPC en 2012, 2013 y 2017), me preocupo mucho más", ha reconocido Escrivá en un mensaje publicado en su cuenta de 'Twitter'.