Escrivá niega que las ayudas para aliviar las consecuencias de la Guerra de Ucrania no se vayan a prorrogar

Asegura que esta decisión la tendrá que tomar el próximo Gobierno

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro en funciones de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, ha asegurado que las medidas anticrisis para dar apoyo a las familias ante las consecuencias de la Guerra de Ucrania no forman parte del Plan Presupuestario 2024 porque un gobierno en funciones no puede tomar políticas de decisión, por lo que hay que "esperar" a formar un nuevo Gobierno.

"Cuando un gobierno está en funciones no puede tomar políticas de decisiones, por lo que hay que esperar a un nuevo gobierno para que realmente pueda diseñar esas políticas", ha apuntado Escrivá este lunes a la salida de una reunión de alto nivel en Aranjuez (Madrid) en la que ha participado en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.

De esta manera, el ministro en funciones de Inclusión, ha aseverado que la no inclusión de este paquete de medidas en los presupuestos para 2024, no implica que estos no se vayan a prorrogar más allá del 31 de diciembre, fecha en la que finalizarían, sino que será el nuevo gobierno el que "tendrá que decidir" sobre ello.

En este aspecto, ha asegurado que Pedro Sánchez y el PSOE están trabajando para que, en caso de que Sánchez sea reelegido presidente, estas medidas se prologuen, aunque ha especificado que primero se debe evaluar la efectividad de las medidas, el contexto y se decidirá en casa caso.

Así, el ministro español ha insistido en que "hay que esperar" a la nueva norma y ha afirmado que el "énfasis" se debe poner en estos momentos en desarrollar las nuevas reglas fiscales europeas. "Tenemos que cerrar el nuevo marco europeo", ha añadido.

Escrivá ha apuntado que España cuenta con un "soporte importante" y es que sigue siendo la economía de los países del entorno que "más crece" y que "mejor está aguantando y resistiendo" las distintas perturbaciones negativas que están impactando a la economía europea e internacional.

Asimismo, ha señalado que, a nivel fiscal, un elemento "muy importante" es la evolución del empleo. Así, ha puesto en valor que España ganó 39.157 afiliados entre mediados de septiembre y mediados de octubre en términos desestacionalizados, y que el volumen de nuevos afiliados hasta mediados de octubre supera los 500.000 empleos creados, tal y como reflejan los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Para Escrivá, la creación de empleo es una manera de hacer los programas fiscales "más manejables y fáciles" y es "muy importante" en lo que se refiere a la recaudación fiscal en el caso de la Seguridad Social.