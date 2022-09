Escrivá, partidario de crear una norma para obligar a las CCAA a acoger migrantes de otras regiones con más volumen

Torres exige "corresponsabilidad" a Ayuso para recibir menores no acompañados: "Nosotros tenemos 3.000 y Madrid apenas 300 y se quejan"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado partidario de legislar a favor de crear una norma que obligue a un reparto equitativo entre las distintas comunidades autónomas de los migrantes, y en especial de menores no acompañados, que arriban a las costas españolas, como pide el Gobierno de Canarias.

Así se ha expresado Escrivá en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, después del encuentro que han mantenido ambos dirigentes en la sede ministerial, al ser preguntado por si el Gobierno central estaría a favor de legislar para que se obligue por ley a este traslado "corresponsable" entre las distintas comunidades autónomas.

Según ha defendido Escrivá, esta postura es la que también está defendiendo el Ejecutivo central a nivel europeo, por lo que, tal y como ha dicho, el Gobierno "no puede estar en desacuerdo" a la hora de pedir legislar para "reforzar la solidaridad" entre las distintas comunidades autónomas.

Esta es una de las reivindicaciones que ha realizado el Gobierno canario, en la que ha insistido también Ángel Víctor Torres desde la rueda de prensa conjunta con Escrivá, exigiendo "corresponsabilidad" a las distintas comunidades.

PIDE "CORRESPONSABILIDAD" A AYUSO

De hecho, Torres ha cargado contra Madrid por quejarse de que tiene apenas 300 menores no acompañados, mientras que Canarias tiene unos 3.000. A este respecto, ha exigido a la presidenta de la región capitalina, Isabel Díaz Ayuso, que conteste la carta que envió a todas las autonomías para que se hicieran cargo de una distribución equitativa de estos migrantes.

"Nosotros somos dos millones de habitantes y tenemos cerca de 3.000 menores no acompañados, mientras que comunidades que tienen ocho millones de habitantes tienen 300 menores no acompañados. No es justo, no es corresponsable", ha espetado Torres a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

50 MILLONES

En este encuentro que han mantenido el presidente canario y Escrivá, que se ha prolongado por algo más de una hora, el ministro ha confirmado a Torres que el próximo martes en el Consejo de Ministros se aprobará un decreto de subvenciones para Canarias por valor de 50 millones para asuntos de migración, más concretamente relacionados con los menores no acompañados.

Asimismo, en esta cita también han abordado temas relacionados con el empleo en las islas, con la Seguridad Social y con la situación de ERTE en la que se encuentran varios ciudadanos de la isla de La Palma tras la erupción del volcán.