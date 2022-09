Escrivá reconoce "discrepancias técnicas" con Bruselas a cuenta del MEI pero le resta importancia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido que existe "alguna discrepancia técnica" con la Comisión Europea acerca de cómo está diseñado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sustituto del llamado factor de sostenibilidad, pero le he restado importancia a este asunto porque considera que se llegará a un acuerdo al respecto con Bruselas antes de final de año.

Escrivá, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha insistido en que éste "es el único punto" que la Comisión quiere seguir evaluando, pero no por el hecho de que esté en desacuerdo con el mismo. "Yo no diría que no le convence, tiene algunas dudas, una discrepancia técnica, intelectual", ha añadido.

En concreto, el ministro ha explicado que las dudas de Bruselas sobre el MEI residen en que establece una regla semiautomática, pues en la norma se establece que en 2032 se revaluará el ahorro generado por el mecanismo y, de ser éste insuficiente para afrontar las tensiones de gasto previstas en las decádas de los 30 y los 40, se tomarán medidas adicionales. En cambio, el derogado factor de sostenibilidad de 2013 estaba diseñado para ser un mecanismo automático de corrección.

"La Comisión lo que nos dice es que debe ser un mecanismo automático y nosotros le hemos explicado que es mejor que sea semiautomático. Es una discusión puramente técnica (...) Yo estoy convencido de que nos pondremos de acuerdo, nos quedan meses", ha dicho el ministro, que no contempla otro escenario que llegar a un acuerdo con Bruselas sobre este tema.

Precisamente, funcionarios de la Comisión se encuentran estos días de visita en Madrid para evaluar el cumplimiento de hitos (reformas) del Plan de Recuperación español de cara al desembolso de los fondos europeos correspondientes al segundo semestre de este año.

Ayer mismo los 'hombres de negro' de Bruselas se reunieron con funcionarios de la Seguridad Social para analizar los dos últimos hitos comprometidos que ha cumplido el Gobierno en materia de pensiones: la reforma del sistema de cotización de autónomos y la ley de impulso a los planes de pensiones de empleo.

"No hay nada material que nos aleje del cumplimiento de los hitos. Las dos leyes han cumplido sobradamente los hitos", ha destacado el ministro, que ha recordado que "todos los países europeos" reciben la visita de los 'hombres de negro' de la Comisión para evaluar el cumplimiento de sus Planes de Recuperación.

La misma opinión que tiene la Comisión en torno al MEI la ha expresado el Banco de España, partidario de una regla automática y no semiautomática como la que está establecida actualmente. "Es una discusión en la que me siento cómodo. Hay tendencias en los bancos centrales a moverse en reglas fijas y poco flexibles se ha ido aprendiendo que las reglas muy fijas y muy concretas, si se incumplen, después generan problemas de credibilidad", ha señalado Escrivá.

Lo que no es atribuible al Banco de España, ha añadido el ministro, son determinados informes de académicos y expertos que son invitados a publicar documentos en las publicaciones de esta institución, como es el caso del estudio conocido la semana pasada sobre los efectos en la pensión de la ampliación del periodo de cálculo.

"Cuando el Banco de España opina, lo hace a través de su gobernador o de su subgobernadora (...) El gobernador siempre hace declaraciones muy ponderadas sobre pensiones y lo que dice son dos cosas: una, con la que estoy de acuerdo, es que la reforma de pensiones habrá que valorarla desde el punto de vista de la sostenibilidad cuando culmine (...) La segunda es la de que estamos sustituyendo una regla automática por una semiautomática en el MEI", ha señalado el ministro.

EL INFORME DE GARCÍA PARA FEDEA, "MUY REBUSCADO"

Por otro lado, en relación al informe que publicó recientemente en Fedea el exdirector de Ordenación de la Seguridad Social Miguel Ángel García sobre la reforma del sistema de cotización de autónomos, Escrivá ha asegurado que le pareció "muy rebuscado" y que se intentaba "desacreditar con temas de segundo orden" una "gran reforma estructural", intentada por muchos gobiernos sin éxito.

"Conozco a Miguel Ángel García. Ha trabajado conmigo y me sorprendió muchísimo lo rebuscado que era el informe (...) Algunas personas que opinan mucho sobre pensiones deberían indicar cuál es su trayectoria. García fue uno de los autores de la reforma de 2013, que estaba muy mal hecha. Y el haber sido diseñador de esa reforma introduce un sesgo", ha opinado el ministro.

Por otro lado, y respecto a la propuesta de Podemos de topar la subida de las hipotecas de tipo variable para familias vulnerables, Escrivá ha indicado que eso no se puede hacer porque no lo permite el Tratado de la UE. Y sobre topar los precios de los alimentos básicos, el ministro ha pedido "quitar hierro" a este asunto porque la intención del Gobierno no pasa por intentar controlar los precios, sino por pedir responsabilidad a las grandes distribuidoras.