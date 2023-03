Escrivá ve "absolutamente razonables" las recomendaciones de la AIReF y destaca la coincidencia de escenarios

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este viernes que "lo importante" del informe que ha realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la reforma de pensiones son las recomendaciones que hace al Gobierno y que, según el ministro, son "absolutamente razonables y sensatas".

Escrivá, en declaraciones a los medios en un acto en la sede del Ministerio, ha subrayado que las recomendaciones del organismo van dirigidas a que pueda cumplir "en plenitud" la labor que le otorga la reforma de pensiones para el seguimiento y estimación de las medidas destinadas a elevar los ingresos del sistema.

"Yo recibí ayer el informe y lo he podido mirar. Conozco bien cómo se hacen las opiniones de la AIReF y lo importante son las recomendaciones que hace al Gobierno y, en este caso, a este Ministerio. Todas me parecen absolutamente razonables, sensatas. Por lo tanto, la parte de recomendaciones de la AIReF me parece perfecta y es la parte más sustancial de sus opiniones", ha defendido Escrivá, quien ocupó la Presidencia de la AIReF de 2014 a 2020.

El ministro no ha interpretado el informe de la AIReF como una crítica y ha destacado las coincidencias de algunos de los escenarios que plantea el organismo con los realizados por el Goierno, pese a tratarse de proyecciones a 50 años vista. "Me parece impresionante. El informe realmente coincide en gran medida con lo que nosotros pensamos", ha señalado.

Según la AIReF, las dos patas de la reforma de pensiones del Gobierno supondrán un incremento del déficit de 1,1 puntos del PIB en 2050 y de un punto en el año 2070.

Los pronósticos de la AIReF parten de un escenario base en el que España alcanzará 50,3 millones de habitantes en 2050 y 52,1 millones en 2070, lo que irá acompañado de una transformación por edades, con el envejecimiento de las cohortes de población nacidas en los años 60 y mediados de los 70 del siglo pasado, las reducidas tasas de fecundidad de las últimas décadas y el aumento de la longevidad.

Preguntado precisamente por este repunte del déficit que proyecta la AIReF, el ministro ha defendido que el informe plantea varios escenarios, algunos de los cuales "se van a quedar y se están quedando desfasados" por los efectos de la reforma laboral y el crecimiento de la productividad.

"Hay escenarios en el informe de la AIReF donde ya se empiezan a reflejar estas mejores dinámicas que se están produciendo la economía como resultado de las fortísimas inversiones y reformas del Plan de Recuperación, que son básicamente los mismos números que nuestras proyecciones. Es decir, el AIReF contempla escenarios que coinciden perfectamente con los nuestros", ha indicado.

Así, ha apuntado que el déficit proyectado por la AIReF está recogido en un escenario "inercial, claramente ya superado", por lo que el propio organismo plantea otros escenarios alternativos.

En cualquier caso, el ministro ha resaltado que desviaciones "en horizontes tan largos" son "manejables". "Pero hay otros escenarios en la AIReF o en el Ageing Report (el informe de envejecimiento que publica la Comisión Europea) que prácticamente son el escenario que hemos manejado nosotros", ha insistido.

FAVORABLE A QUE LA AIREF CONOZCA CÓMO SE HACEN LAS PROYECCIONES EUROPEAS

En cuanto a la petición de la AIReF de formar parte de la delegación española que se reúne en Bruselas con representantes de otros países y de la Comisión Europea para la elaboración del Ageing Report, el ministro ve "lógico" que el organismo que preside Cristina Herrero quiera participar para conocer los detalles de cómo se hacen las proyecciones a nivel europeo.

Son esas proyecciones, ha recordado el ministro, las que luego tendrá que utilizar la AIReF para realizar las evaluaciones que le asigna la reforma de pensiones en materia de ingresos. "Yo creo que hay que satisfacer esa petición (de la AIReF)", ha subrayado.

La segunda pata de la reforma de las pensiones que pactaron el Gobierno y los sindicatos otorga a la AIReF un papel 'fiscalizador' sobre las medidas destinadas a engordar los ingresos del sistema, todo con el fin de que el gasto en pensiones no supere el 15% del PIB.

Para ello, la reforma establece que la AIReF publicará y enviará al Gobierno, desde marzo de 2025 y cada tres años, un informe de análisis sobre cómo van evolucionando los ingresos.

En caso de que este organismo detecte un exceso del gasto en pensiones, se propondrá al Pacto de Toledo medidas para eliminarlo vía aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa que eleve los ingresos o reduzca el gasto en pensiones o una combinación de ambas.

En todo caso, se prevé que, si estas medidas se retrasan en el tiempo, la cotización del MEI aumente para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF a partir del 1 de enero del año siguiente y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto sea corregido.

El Gobierno se ha comprometido en la reforma a informar periódicamente al Pacto de Toledo y a los agentes sociales de las proyecciones de gasto en pensiones realizadas en el informe de envejecimiento que elabora la Comisión Europea.