Escrivá ve en el alza de tipos una tendencia a la "normalización" que obliga a las familias a "ajustarse"

Defiende que no conoce ninguna política económica que haya tenido unos efectos "más rápidos y favorables" que la Reforma Laboral

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido que hay que ver la subida de tipos de interés como una tendencia hacia la "normalización", ya que lo que no parecía "sostenible" era una situación de tipos cero, y ha apuntado que esta situación obliga a las familias hipotecadas a "ajustarse".

En Valladolid, donde ha participado en un desayuno-coloquio organizado por la Asociación Para el Progreso de la Dirección (APD), Escrivá ha señalado que el entorno económico internacional es "incierto" y deriva de una subida de tipos de interés y de un incremento en los costes de financiación.

No obstante, ha considerado que esta situación hay que verla a medio y largo plazo, ya que, a su juicio, "lo que no era sostenible, ni era una referencia normal, eran los tipos de interés cero", por lo que ha señalado que la subida actual obedece a una "cierta normalización" hacia "niveles normales" que, si se mira a largo plazo, "no son muy amplios" pese a obligar a las familias a "ajustarse".

El ministro ha destacado la capacidad de "ajuste" de la economía nacional y ha alabado los efectos que ha logrado el Plan de Recuperación y Resiliencia y el nivel de protección de rentas que se ha llevado a efecto a través de medidas fiscales "bien diseñadas".

En su intervención Escrivá ha recordado que se cumple ahora algo más de un año de la reforma laboral y ha reseñado que no recuerda ninguna política económica que haya tenido "efectos tan rápidos, tan intensos y tan favorables".

En este sentido, el ministro ha defendido la "flexibilidad" de las medidas económicas que se han puesto en marcha en el país durante y tras la pandemia y ha considerado que esta situación ha transmitido "confianza y certidumbre" a los empresarios.

Escrivá ha señalado que con la reforma laboral se ha creado "mucho empleo", casi "500.000 en un año", pese a la guerra de Ucrania y, en su mayoría "indefinidos". "Esta es una situación inédita, detrás de ella esta la Reforma Laboral", ha manifestado, tras lo que ha detallado que se ha pasado de un 30% de trabajadores con contrato temporal a un 14% en un años.

"Más allá de las cifras frías lo que quiero transmitir es que se pone de manifiesto dinámica favorable del mercado laboral, España puede crecer mucho y las empresas pueden tener flexibilidad de una forma distinta", ha concluido.