La ESMA expone la deficiente labor de los supervisores alemanes en el caso Wirecard

La Autoridad Europea del Mercado de Valores (ESMA) ha señalado una serie de deficiencias en la actuación por parte de BaFin, el supervisor de los mercados financieros en Alemania, así como del Panel de Control de Informes Financieros (FREP), la autoridad auditora germana, ante los eventos que llevaron al colapso de Wirecard.

La evaluación de la respuesta de las autoridades germanas por parte de la CNMV europea identifica en un informe, publicado este martes, una serie de deficiencias, ineficiencias e impedimentos legales y de procedimiento relacionados con la independencia de BaFin respecto de los emisores como del Gobierno, así como en cuanto al seguimiento del mercado por parte de BaFin y FREP, además de en los procedimientos de examen y en la efectividad del sistema de supervisión en el área de información financiera.

"El informe de hoy identifica deficiencias en la supervisión y aplicación de los informes financieros de Wirecard", indicó Steven Maijoor, presidente dela autoridad europea de los mercados, recordando que el caso Wirecard ha puesto de relieve una vez más que la presentación de informes financieros de alta calidad es esencial para mantener la confianza de los inversores. "Las recomendaciones del informe pueden contribuir a la revisión del régimen alemán de supervisión", añadió.

En su informe, la ESMA pone de manifiesto que "FREP no captó las señales en los medios internacionales y no puso a Wirecard bajo examen en el período comprendido entre 2016 y 2018", mientras que el supervisor financiero alemán tampoco solicitó un examen más detallado.

Asimismo, concluye que en el examen de la información financiera de la fintech correspondiente a 2014, las autoridades germanas debieron haber prestado más atención a elementos fundamentales del negocio de Wirecard, así como a las alegaciones por parte de denunciantes y medios de comunicación.

En este sentido, recrimina a los supervisores alemanes no haber prestado más atención a las informaciones publicadas por 'Financial Times' durante la primera mitad de 2019, incluso aunque no fueran seguidas por medios alemanes, mientras que señala lo "preocupante" de que algunos miembros del área de abuso de mercado de BaFin comprasen y vendiesen acciones de Wirecard.

"La negociación de acciones de Wirecard por parte de algunos de los miembros del equipo de regulación de abuso de mercado (MAR) de BaFin también es preocupante, dado el papel del equipo MAR en el suministro de la información necesaria para la supervisión de informes financieros", recoge el documento.

ESMA había llevado a cabo en 2017 una revisión por partes con visitas a siete países centrada en las pautas de las directrices sobre cumplimiento de la información financiera (GLEFI), incluyendo recursos humanos y financieros, metodologías de selección y procedimientos de examen.

Esta revisión incluyó a BaFin y FREP y, si bien el informe específico del país destacó aspectos positivos del modelo alemán, también identificó áreas de mejora como en los procedimientos, la selección y examen de emisores, la independencia y conflictos de intereses en FREP, así como sobre la cooperación de ambas entidades.