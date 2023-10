Esmeralda Moya nos habla de su padre y de la enfermedad que padece

MADRID, 8 (CHANCE)

Hace unos meses, Esmeralda Moya utilizaba sus redes sociales para publicar una carta en la que detallaba la dura enfermedad que padece su padre: párkinson. Sincerándose con todos sus seguidores, la actriz se deshacía en elogios hablando de él: "es un hombre fuerte y valiente. Lucha y es un león, siempre lo ha sido... es mi héroe, la persona que me ha enseñado a ser una mujer libre e independiente".

Sin pelos en la lengua, hablaba de esta enfermedad y le daba visibilidad: "Mi padre lucha cada día para que su movilidad, sus fuerzas y sus ganas no se vean afectadas con el paso de los días y su cabeza no nos abandone. Al principio nos llegó como una losa que no sabíamos mover para ver la luz, porque las personas no estamos preparadas para encajar cuando llega las cosas de manera inesperada. Pero hemos tenido un gran apoyo de amigos, médicos y de la asociación y enseguida nos hicimos con ello y mi madre le habilitó la casa para que estuviera cómodo y feliz" desvelaba.

Esta semana, Europa Press ha podido hablar con ella y le hemos preguntado por cómo se encuentra su padre y nos ha confesado que "dentro de lo que es el parkinsonismo que tiene, se encuentra bien" y que "estamos todos con él, está muy arropado con sus terapias y todo lo está llevando de la mejor manera posible, muchas gracias".

La actriz comentaba que "los nietos, la verdad, le curan muchísimo, tiene 4 nietos que están súper volcados con él, le ayudan y entienden la situación" ya que "es una enfermedad muy dolorosa tanto para él como para la familia que estamos a su lado".

Además, dejaba claro lo importante que es dar visibilidad a las enfermedades, ya que ella se ha dado cuenta que a raíz de compartirlo por redes sociales, ha ayudado a muchos de sus seguidores: "Todas las personas que lo están padeciendo, o que tiene un familiar que lo padece, yo les ayudo a través de mis redes".