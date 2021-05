Espadas aboga por "cerrar la herida" de las primarias Sánchez-Díaz y dice que dejará la Alcaldía cuando Moreno convoque

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla y precandidato a las elecciones primarias de este partido para la candidatura de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha abogado este lunes por "cerrar esa herida", en referencia a las elecciones primarias para la secretaria general del PSOE que disputaron Pedro Sánchez y Susana Díaz, mientras que ha apuntado que abandonará la Alcaldía en el momento en que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convoque elecciones.

"Cuando el presidente decidida anticipar las elecciones, lógicamente dejaré la Alcaldía", ha sostenido Espadas durante una entrevista con el programa 'Despierta Andalucía' de Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press.

"Lo mejor es que el PSOE sea Gobierno en Andalucía", ha sostenido Espadas a este respeto, quien ha afirmado que "no la voy a desatender", en referencia a la Alcaldía de Sevilla, circunstancia que ha presentado como "un compromiso con los sevillanos". "La clave la tiene el presidente si decide convocar elecciones", ha apostillado.

El alcalde de Sevilla, quien este domingo ha presentado su precandidatura a las elecciones primarias del PSOE en Granada con el argumento de representar "la candidatura de la unidad", ha considerado que "tenemos que superar las primarias a nivel federal" tras advertir de la "división en el PSOE de Andalucía entre quienes apoyaron a Pedro Sánchez y quienes apoyamos a Susana Díaz".

"Necesitamos análisis autocrítico de la gestión", ha proseguido argumentando Espadas, quien ha incluido en ese marco el abordaje de "los resultados de 2 de diciembre", en alusión a las elecciones al Parlamento de Andalucía que ganó Susana Díaz en 2018, pero que supuso perder el Gobierno andaluz tras el pacto de gobierno alcanzado entre PP y Cs con el apoyo parlamentario de Vox.

En el ejercicio de la autocrítica, Espadas ha incluido "los muchos años de gobierno" de su partido en la Junta de Andalucía, de la que ha trasladado como conclusión que "la ciudadanía desconecta", por lo que ha instado a "refrescar el discurso y las iniciativas", entre las que ha incluido "revisar el marco de juego de sus competencias de la administración local", convencido de que "la financiación local de los ayuntamientos debe mejorar", por lo que ha instado a "actualizar la Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma)", iniciativa donde ha recordado que Andalucía fue "una comunidad pionera", e insistir en recibir más recursos para los ayuntamientos, tanto de los Presupuestos del Estado como de las comunidades autónomas", así como ha pedido "una ley que blinde la sanidad pública después de la crisis que estamos viviendo".

"PROYECTO NUEVO, FRESCO"

Espadas ha afirmado que "necesitamos un proyecto nuevo, fresco, que conecte con la sociedad" al indicar la meta de la recuperación del Gobierno andaluz porque "Andalucía lo necesita".

El alcalde de Sevilla ha apostado por superar "la lógica de la confrontación" tras insistir en "un planteamiento que no lleva a reproducir las primarias federales", por lo que ha colegido que "las primarias las va a ganar un socialista" para reclamar "unidad" antes de aseverar que "me presento con ilusión" y ser él quien encarna "un proyecto ganador, un proyecto de unidad".

Espadas ha rechazado la etiqueta de ser el candidato de Ferraz, que ha considerado "amena desde el punto de vista mediático", aunque ha advertido de que "no se corresponde con la realidad" y ha situado en el contexto de "una lógica de confrontación".

El alcalde de Sevilla se ha presentado con "el apoyo de los alcaldes, de los concejales" para apuntar que "ésa es la candidatura fuerte, ganadora".

Sobre la presentación de su precandidatura en Granada y el hecho de que el vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, haya anunciado ya que iba a votar por el alcalde de Sevilla, ha asegurado que en su primer acto de la campaña de las primarias "había compañeros que apoyaron a Pedro Sánchez, otros a Susana Díaz", consideraciones que le han llevado a señalar que él encarna "un proyecto nuevo".

El alcalde de Sevilla ha reclamado un PSOE "adaptado a los tiempos, a las necesidades de hoy", que ha situado en un escenario que ha caracterizado "por las oportunidades de gestionar los fondos europeos, que son una financiación importante, dónde invertirlos" para apelar a "la transformación económica que necesita nuestra tierra".

Tras apuntar que en "mi lógica decide la militancia, las bases" y apelar a "la libertad del militante para lo que estime conveniente", cuando se le ha preguntado por las diferencias entre las tres precandidaturas, la suya, la de Susana Díaz y la de Luis Ángel Hierro, ha afirmado que en su caso "es un proyecto para Andalucía con la fuerza del municipalismo", para lo que ha esgrimido que "hablo el mismo lenguaje que el resto de alcaldes" y ha considerado que "el enfoque local es el enfoque de este tiempo".

Espadas ha negado que su condición de alcalde de Sevilla sea una hándicap para ser una candidatura seductora en el resto de Andalucía, por lo que ha indicado que "a Andalucía la conozco bien" y ha descartado "la tentación de tener un enfoque de Sevilla", mientras que ha trasladado tener la fuerza de los 458 alcaldes del PSOE de Andalucía y apelar a sus pasadas competencias en la Junta de Andalucía, donde llegó a ser consejero.

ELECCIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El alcalde de Sevilla, preguntado por los resultados de las elecciones de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que "son resultados que denotan que no hemos conseguido hablar de proyectos de gobierno, se han hablado de otras cosas, no de los problemas de la gente", planteamiento que le ha llevado a concluir que se ha tratado de "un debate diferente, en el que otras cosas han pesado más".

Espadas, que ha recordado la labor de oposición que queda por delante en los próximos dos años antes de una nueva convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid, ha abogado por defender si en "el ánimo del votante pesa si mejora o empeora la calidad de vida, de los jóvenes, o la calidad de los servicios públicos".

"Ha sido un conflicto con el Gobierno y con el presidente, se ha hablado de desgastar al presidente del Gobierno, no se hablado de Madrid, es un discurso de confrontación del que pienso huir porque no se avanza nada", ha asegurado Espadas, quien ha trasladado en este punto al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "no es el modelo que necesita para conseguir resultados, de estar mirando a confrontar".