Espadas apela a la movilización del 4D para las elecciones andaluzas: "Necesitamos ganar. No podemos perder cuatro años"

GARRUCHA (ALMERIA), 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apelado este domingo a las movilizaciones que se produjeron el 4 de diciembre de 1977 de lucha por la autonomía andaluza, para que cuando los andaluces acudan a las urnas en los comicios autonómicos que se desarrollarán este año, sepan que nos jugamos el "futuro" de esta tierra y los derechos conquistados, sobre todo, porque hay una "extrema derecha que aspira a gobernar", en referencia a Vox. "Necesitamos ganar las próximas elecciones. No podemos perder cuatro años", ha sentenciado Espadas, quien se ha mostrado convencido de que este "partido lo vamos a ganar".

Así se ha pronunciado Juan Espadas durante su intervención, en el Centro Cultural Municipal de Garrucha (Almería), en la clausura del 12 Congreso Regional de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA). "Este partido lo vamos a ganar y entre otras cosas por las Juventudes Socialistas", según ha sentenciado Espadas, quien ha señalado que los socialistas tienen que estar a la altura de este "momento histórico y de la actual coyuntura".

"Tenemos que comprometernos hasta el punto de volver a tomar el rumbo correcto de esta tierra y hacerlo porque lo que está en riesgo es todo aquello por lo que hemos luchado a lo largo de estos años de democracia", según ha señalado el dirigente socialista, quien ha expuesto que durante esos años se construyó una tierra capaz de gestionar su propio futuro, que peleó por la autonomía y por autogobierno, con una generación que supo estar a la altura de los acontecimientos.

Y en este momento, según ha agregado, también tenemos que ser capaces de estar a la altura: "Por primera vez en la historia de la democracia en Andalucía, gobierna la derecha y aspira a gobernar la extrema derecha y, por tanto es un momento equivalente al que vivimos en la transición cuando el 4 de diciembre de 1977 salieron los andaluces y, sobre todo, los socialistas a pelear por nuestro futuro, y ganamos, y dimos una lección a toda España".

"Nosotros construimos la Andalucía que hoy conocemos y, por tanto, nosotros más que cualquier otro, este partido, tiene el derecho y la legitimidad, y vamos a tener el orgullo, de volver a poner a esta tierra donde quiere estar, que es justamente en la libertad de decir su futuro sin que venga nadie a darnos la espalda", ha sentenciado Juan Espadas.

Tras poner en valor la renovación de equipos que se ha producido en el último año tanto en el PSOE-A como en las Juventudes Socialistas, de manera que el partido está hoy "unido", que es valor fundamental para "trasladar confianza a la ciudadanía", Juan Espadas ha indicado que la libertad, la igualdad y la solidaridad son principios que conforman la identidad de un socialista y ahora mismo "todo eso está en juego".

Se ha mostrado convencido de que el PSOE-A logrará el objetivo de volver al Gobierno andaluz en las próximas elecciones autonómicas: "Y lo vamos a hacer sin que se den ni cuenta, porque no saben la fuerza que tiene el voto de cada andaluz el día que tengan que ir a depositarlo en una urna. No saben la derecha y la extrema derecha cuál es realmente el sentir de la sociedad andaluza si se moviliza como lo hizo aquel 4 de diciembre de 1977".

"Hasta el último voto y hasta el último joven tiene que saber que un voto u otro va a decidir su futuro y que decidamos siempre por avanzar y por el progreso y nunca por la involución y el retroceso", ha dicho Espadas, quien ha pedido que no se tenga ningún "miedo".

Durante su intervención, Juan Espadas se ha mostrado convencido de que la gente no quiere "crispación ni confrontación, sino que lo que quiere es que quienes tienen vocación de servicio público, no insulten, no falten al respeto y trabajen por los demás y donde haya un problema, que haya una solución", y en eso siempre deben estar los socialistas.

"El PSOE es tan fuerte porque no solo es grande sino que tiene una capacidad de unirse ante un reto común como ninguna otra organización", según ha expresado el dirigente socialista ante el próximo reto de las elecciones autonómicas.

"Necesitamos ganar las próximas elecciones, no podemos perder cuatro años. Tenemos en los próximos tres años que ejecutar la mayor inversión que se ha ejecutado en este territorio en las grandes transformaciones y modernizaciones, que o se hacen o pasará el tren y no lo cogeremos", según ha indicado Espadas.

"Claro que no podemos esperar y claro que no podemos o perdonar o sencillamente decir algo como 'si no lo han hecho tan mal, démosle otra oportunidad': No, a la extrema derecha no se le dan oportunidades", según ha sentenciado el dirigente socialista.

REFORMA LABORAL

Durante su discurso, Juan Espadas también ha habido una mención a la polémica convalidación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, apuntando que la "anécdota" del diputado del PP que se equivocó en su voto no puede ser lo importante, y ha acusado al PP de querer jugar en el espacio de la "confrontación, el barro y el lodazal", en el que el PSOE no estará.

En su opinión, la reforma laboral es lo mejor que ha podido pasar a los jóvenes andaluces y españoles, ya que les va a permitir que su primer contrato, "de una puñetera vez, sea indefinido".

POLÍTICAS DE JUVENTUD

De otro lado, Juan Espadas ha querido dejar claro que la juventud será una prioridad en el próximo Gobierno andaluz del PSOE-A, y ha reprochado a la "derecha y extrema derecha" que dijeran no a la creación de un grupo de trabajo sobre el futuro de lo jóvenes en Andalucía.

Ha lamentado que el Gobierno de Juanma Moreno olvide también a la juventud sin inversiones en vivienda, denunciando que no ha destinado a esta política "ni un euro en tres años". "El Gobierno andaluz debe crear vivienda con los ayuntamientos, porque hacer más Andalucía es hacerla con los municipios, con recursos y trabajo en común, desde el respeto institucional y la cooperación", ha asegurado Espadas, garantizando que su próximo gobierno en la Junta "será el primero autonómico en España en que la relación con los ayuntamientos será ejemplo de cómo acercar las políticas a la ciudadanía y conseguir que cada euro se ejecute bien y cerca de donde más se necesita".