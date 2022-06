Espadas asegura que el CIS "se equivocará" y confía en los indecisos para ganar en "la encuesta de las urnas"

JAÉN, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha apuntado que el CIS "se equivocará" en las encuestas de las próximas elecciones andaluzas y ha apelado a la participación, y sobre todo a la movilización de los todavía indecisos para poder ganar en "la encuesta definitiva que son las urnas".

"Se equivocará como se equivocó en las últimas elecciones autonómicas en las que lo que hoy le da al PP le daba al PSOE y no fue ese el resultado", ha dicho Espadas a preguntas de los periodistas tras conocerse que la encuesta realizada por el CIS da entre 47 y 49 escaños al PP, entre 32 y 36 al PSOE, entre 17 y 21 a Vox, y entre nueve y diez a Por Andalucía. El resto de escaños se lo reparten, según dicha encuesta, Adelante Andalucía (dos), Ciudadanos (entr uno y tres) y Jaén Merece Más (entre cero y uno).

Espadas ha subrayado que "encuestas todos los días tenemos una o dos", pero "en los próximos días tendremos la encuesta definitiva que son las urnas y la participación de los andaluces y andaluzas". Ha añadido que lo que queda por delante es "trabajar" para movilizar a "lo que aparece en todas esas encuestas y que es un tercio de los encuestados que aún no indica cual es su orientación de voto" y que "haría decisivo el resultado final".

Además, ha indicado que "por el sistema electoral vigente, el que puedas o no ser primera fuerza política en cada una de las provincias te da un plus desde el punto de vista de los restos de esos últimos votos que pueden dar o quitar un escaño en una provincia". Eso significa, según Espadas, que tal y como pasó al PSOE en diciembre de 2018 "puedes estar en 40, 42, 46 diputados y luego de buenas a primeras estar por debajo de 40" y "eso es incapaz de detectarlo cualquier encuesta".

Ha incidido en que por más que "la derecha mande diariamente un mensaje de que aquí está todo hecho y decidido", lo cierto es que "nos jugamos el futuro de Andalucía, de cada andaluz y andaluza y solo con el compromiso, la implicación y el voto es como se cambia y se construye Andalucía".

Por eso se ha mostrado confiado en "batir todos los records" de participación porque "será la mejor manera de garantizar un gobierno andaluz que de verdad sea el que quieren todas y todos los andaluces".

También ha reiterado su petición al candidato del PP-A, Juanma Moreno, para que "se comprometa a no gobernar con una fuerza política que no respete los principios y valores de la Constitución española, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas".

"Cualquier fuerza política, excepto una debería firmar en Andalucía ese papel para no gobernar con una fuerza política que tenga entre sus postulados y que diga a boca llena lo que dice la fuerza política de ultraderecha que se presenta a estas elecciones", ha dicho Bonilla en alusión a Vox.

Para el candidato socialista, si no existe este compromiso de Juanma Moreno, "lo que realmente esta diciendo aunque lo diga muy bajito es que él no le hace ascos a pactar como ha hecho el señor Mañueco" y por lo tanto "no le parece nada anormal y extravagante, ni peligroso ni amenazante para Andalucía hacer un gobierno con la extrema derecha".

"No vale presentarse a unas elecciones diciendo una cosa y estando dispuesto a hacer otra y eso es lo que yo quiero aclarar", ha concluido Espadas.