Espadas defiende que el Gobierno "es uno" y las diferencias de opinión entre socios "se resolverán dentro" del Ejecutivo

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez "es uno", al igual que su presidente, y se ha mostrado convencido de que "las diferencias de opinión" entre los socios que lo componen --PSOE y Unidas Podemos-- "se resolverán dentro del Gobierno".

Así lo ha manifestado Juan Espadas en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre las diferencias internas entre el PSOE y Unidas Podemos en relación al aumento del presupuesto de Defensa por parte del Gobierno de España.

El líder socialista ha defendido que habría que tener "muy claro que estamos en un momento especialmente complejo para España y Europa, en el que es más importante que nunca fortalecer y apoyar a los gobiernos que están tomando decisiones clave para los ciudadanos del país, porque nos enfrentamos a una guerra", en referencia a la de Ucrania, que "está teniendo efectos directos en cada uno de los ciudadanos del país, en la bolsa de la compra, en nuestro día a día, en los precios, en las dificultades para llegar a final de mes".

"Todos deberíamos de ser conscientes de la importancia de generar confianza y apoyo en quien toma decisiones complejas y muy valientes en los últimos días para paliar y compensar a quienes están sufriendo los efectos más negativos" de esta crisis, según ha argumentado Espadas, quien en esa línea ha defendido que el actual gobierno de coalición "está tomando decisiones vitales y cruciales para España".

Frente a ello, ha criticado que la oposición que lidera Alberto Núñez Feijóo al frente del PP "discute la legitimidad del Gobierno todos los días", algo que ha tachado de "suicida", porque el PP debería "actuar con la altura de miras de al menos apoyar medidas que son indiscutiblemente beneficiosas para los ciudadanos", según ha abundado.

Tras preguntar por qué el PP "no dice abiertamente que apoyaría en el Congreso" un aumento del presupuesto para Defensa "si parece una política que respalda", Espadas se ha mostrado confiado en que "las diferencias de opinión" al respecto "en el ámbito del Gobierno se resolverán en el ámbito del Gobierno", porque el actual Ejecutivo "es muy consciente de que tiene que gobernar, y ahora más que nunca para tomar las medidas que necesita este país".

En esa línea, Espadas ha reclamado "cautela y prudencia" para "no estar permanentemente acosando y hostigando al Gobierno en este momento tan difícil para los españoles", y tener claro que "la inflación no la está produciendo ninguna medida del Gobierno de España", como, en su opinión, parece querer trasladar el PP en un "engaño colectivo" que "es el que vivimos permanentemente", según ha lamentado para insistir en criticar que el PP "por sistema diga que 'no' sistemáticamente a todo", ejerciendo un modo "de hacer política un poco obsceno".

LEY DE MEMORIA

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas sobre lo expresado este martes por el expresidente del Gobierno Felipe González acerca de que no le sonaba bien la nueva Ley de Memoria Democrática que impulsa el Gobierno de Sánchez, Espadas ha señalado que el también ex secretario general del PSOE "tiene todo el derecho del mundo a decir las opiniones que considere", y "esa legitimidad la va a tener siempre".

No obstante, Espadas ha puntualizado que "lo que hay que analizar es el contenido de la norma que se está llevando a cabo", y ha opinado que "esa Ley de Memoria era una de las asignaturas pendientes que tenía el país, que debía perfeccionar la que está vigente, y que ha alcanzado aún pocos acuerdos en términos de consenso con los partidos".

Por eso, el líder del PSOE-A ha dicho esperar "que en la tramitación parlamentaria" de esta ley "podamos hablar de verdad del contenido de la norma y no sólo de quiénes van a apoyarla". Además, ha indicado que le "gustaría saber por qué se vota 'no' desde el PP a determinados aspectos de la norma que vienen a conciliar y dignificar la memoria de las víctimas".