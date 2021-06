Espadas dice que PSOE "tiene difícil ponerse de perfil": "Sánchez da muestras de que cuando somos valientes, gobernamos"

Asegura que su partido es el que "marca la conexión con la sociedad" que está "a la vanguardia" en derechos y libertades

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha aludido a la "necesidad", en estos momentos, de un "gobierno valiente" y ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "da muestra de que cuando somos valientes, gobernamos; para orgullo de la izquierda y del progreso de este país. Con ambición, con valentía".

Así lo ha indicado en su intervención en la jornada del PSOE sobre el capítulo 'Nuevos Derechos y Libertades, Políticas de Diversidad y Lgtbi', de la Ponencia Marco de los socialistas para el 40º Congreso, que se celebra este sábado en Torremolinos (Málaga) y a la que ha asistido también, entre otros, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Espadas ha subrayado que el PSOE "tiene difícil" ponerse "de perfil", de hecho, ha considerado que probablemente la ciudadanía "se desencanta de nosotros cuando lo hacemos así". "Necesitamos enfrentar los problemas con valentía y tomar decisiones importantes, las decisiones son necesarias", ha enfatizado.

En su opinión, los socialistas tienen que "seguir siendo vanguardia, el partido que marque la conexión con la sociedad en sus necesidades, sus problemas, sus expectativas" y continuar, además, "como partido de referencia, también en cuestiones como la diversidad sexual", asunto que se ha abordado en esta jornada de sábado, donde ha hecho hincapié en la aprobación del 28 de junio como Día Nacional del Orgullo Lgtbi.

Tras escuchar los testimonios dados por activistas Lgtbi y trans en una mesa previa, Espadas ha asegurado que la sociedad "sigue teniendo un problema aquí" --señalándose la cabeza--: "Los problemas de aquí son complejos, difíciles y hay que trabajarlos mucho".

En este punto, ha considerado que hay tres elementos "fundamentales": "Se resumen en un cóctel, en una ecuación en la que los socialistas hemos dado muestras claras de iniciativa política y de valentía, como la que está dando el Gobierno de Pedro Sánchez: educación, leyes y política".

"DONDE HAY UNA DISCRIMINACIÓN TIENE QUE HABER UN SOCIALISTA"

Ha lamentado Espadas que en la sociedad "siga habiendo discriminaciones" y ha incidido en que los derechos humanos, las libertades, es "lo más sagrado de la persona y el compromiso es ineludible: donde hay una discriminación tiene que haber un socialista, es nuestro ADN".

Al respecto, ha aludido al "riesgo" en Andalucía con el "veto parental" defendido por Vox: "Es la permanente moneda de cambio y por ahí no vamos a pasar y por eso vamos a ganar --las próximas elecciones autonómicas--".

"No vamos a ir hacia atrás en el sistema educativo, a la regresión que significan este tipo de cuestiones porque son derechos de la ciudadanía. A la escuela se va a aprender ser buen ciudadano, eso hay que aplicarlo. Si no hacemos eso el discurso de la violencia, del odio no favorece la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas", ha resaltado Juan Espadas.

Ha aludido, además, a la aprobación el martes próximo en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley para la igualdad efectiva de las personas trans y la igualdad Lgtbi y ha lamentado la aprobación recientemente en el Parlamento de Hungría de una polémica ley contra la pedofilia que incluye artículos criticados por organizaciones de la sociedad civil por perseguir al colectivo Lgtbi.

Así, ha considerado que los parlamentos tienen que estar "vigilantes para que lo que se apruebe se quede y en derechos de las personas ni un paso atrás". "Como miembro del Comité de Regiones de la UE plantearé una resolución para que sean más de 17 los países que se signifiquen para decirle a Hungría que así no se está en Europa", ha manifestado.

También en su intervención ha destacado el papel de los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía y ha considerado que los consistorios deben "dejar de tener tantas trabas legales", además de contar con más recursos.

"Detrás de las normas que aprobamos van los recursos y ahí reivindicaré un día tras otro que somos Estado y que los ayuntamientos somos los que más capacidad política tenemos para hacer llegar las políticas de otras instituciones", ha defendido el socialista andaluz, quien ha subrayado que "es el momento de lo local".

PONENCIA MARCO

Previamente, las coordinadoras de la Ponencia Marco del 40 Congreso, Hana Jalloul y Lina Gálvez, han insistido "en el sello socialista de leyes que han ampliado derechos en nuestro país estas décadas: la ley de matrimonio igualitario, la de igualdad de trato y no discriminación, la ley de muerte digna, etcétera".

Jalloul ha asegurado que desde la Asamblea de Madrid los socialistas lucharán con "unas y dientes" para que el gobierno de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso "no restrinja derechos del colectivo Lgtbi".

Gálvez, por su parte, ha asegurado que la Ponencia Marco demostrará que el PSOE "escucha" a la sociedad y no solo se trata de "defender y reconocer los derechos fundamentales de las personas sino avanzar también en las oportunidades: en empleo, en educación...".