Espadas emplaza a Moreno a "complementar con recursos de la Junta" la bonificación del Gobierno al transporte colectivo

CORTEGANA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a "complementar con recursos propios" de la Administración autonómica la bonificación del Gobierno central al transporte colectivo, en el marco del paquete de medidas que este pasado martes aprobó el Consejo de Ministros frente a la situación de inflación actual.

En una atención a medios durante una visita al municipio de Cortegana (Huelva), Juan Espadas ha realizado este llamamiento al presidente de la Junta después de que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, anunciase este pasado martes que se prorrogará para el primer semestre del año 2023 el descuento del 30% financiado por el Estado para el transporte territorial que es competencia autonómica, pero solo a cambio de que las comunidades financien otro 20% y, de esta forma, el descuento total sea del 50%.

El secretario general del PSOE-A ha querido destacar que el aprobado este martes por el Consejo de Ministros es "el tercer paquete de medidas que el Gobierno de España aprueba" en el marco de la "prioridad" de que, "en un momento de dificultad para las familias, para las personas que tienen que ir a trabajar, para los jóvenes que tienen que ir a sus centros de estudio, hubiera recursos adicionales, ayuda, sobre todo para intentar compensar la subida de los precios".

En esa línea, ha defendido que la bajada del IVA de algunos alimentos acordada por el Ejecutivo "demuestra que tenemos un Gobierno de España sensible con la realidad y con la ayuda que necesitan los ciudadanos", que "ha puesto la protección social de la gente como una prioridad en sus decisiones".

Tras ello, Espadas ha apostillado que "lo que ahora hace falta es que la Junta de Andalucía haga lo mismo, que complemente esas medidas del Gobierno de España con algunos recursos propios de la Junta para que, efectivamente, los ciudadanos se sientan en Andalucía también más protegidos".

Al respecto, ha remarcado que desde el PSOE-A llevan "desde septiembre diciéndole al señor Moreno Bonilla que había que complementar, por ejemplo, las ayudas al alquiler", y "de alguna manera las ayudas para aquellas personas a las que les ha subido la hipoteca, como ha hecho el Gobierno de España", y "también algunas ayudas para el transporte colectivo".

Al respecto, Espadas ha recordado que el Gobierno va a mantener en su nuevo paquete de ayudas "la bonificación" y hasta la gratuidad en el transporte que es "competencia del Estado", mientras que en aquel que no lo es "va a seguir bonificando y ayudando a aquellas administraciones que pongan también un porcentaje de su parte para que esos recursos lleguen a los ciudadanos".

"Por tanto, espero que el señor Moreno Bonilla no vuelva a hacer lo que hizo este pasado verano, que es que acogió las medidas y las ayudas para el transporte público del Gobierno de España, pero no puso un euro para complementarlas, como sí hicieron otros presidentes autonómicos en otros gobiernos regionales", ha añadido Espadas antes de advertir que, si el presidente de la Junta "no actúa y no complementa esas medidas del Gobierno, nos vamos a quedar" en Andalucía "sin las ayudas al transporte colectivo que el Gobierno de España ha fijado para aquellas comunidades que colaboren en esto".

"ES HORA DE DEJAR LA SOBERBIA A UN LADO"

En esa línea, Espadas ha considerado que "es hora de dejar la soberbia a un lado, de dejar la confrontación y el ataque permanente a cualquier medida que tome el Gobierno de España, porque estas son medidas beneficiosas para la gente", que "lo que espera es que el presidente de la Junta haga lo propio, ponga su parte y, de esa manera, los vecinos sigan teniendo una bonificación del transporte público colectivo, porque sin duda es una de las medidas con mayor impacto social que se ha tomado en los últimos meses", según ha puesto de relieve.

De igual modo, el líder socialista ha remarcado que en el Ejecutivo del PP-A tienen en este momento "la infinita suerte de tener más recursos económicos que nunca", ya que disponen "de fondos europeos cuantiosos para invertir en infraestructuras sanitarias, y de fondos extraordinarios y voluntad política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para llevar a cabo esas inversiones".

En esa línea, Espadas ha dirigido públicamente a Moreno, "casi como petición navideña", un llamamiento a "que se dedique a gobernar Andalucía, a la gestión, a resolver los problemas de la gente", y que "dedique un poco menos tiempo a hacer la estrategia electoral de su partido, en este caso para las próximas elecciones generales", porque el también líder del PP-A ganó las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio "para gobernar Andalucía, y para estar a la altura y a la resolución de los problemas de los andaluces", según ha zanjado el dirigente socialista.