Espadas entiende que el sector ganadero esté "dolido" por unas palabras de Garzón que "no han sido las más correctas"

SEVILLA/MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha expresado este viernes que el sector ganadero "se queje y se sienta dolido" por unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne que se produce en España que "probablemente no hayan sido las más correctas y no se han explicado bien".

En declaraciones a los periodistas con motivo de su asistencia a la reunión del Comité Federal del PSOE, en Madrid, Juan Espadas ha manifestado, en relación con las peticiones de dimisión de Garzón que se han producido, que a él no le "corresponde entrar en esa cuestión". "En este país podemos establecer polémicas sobre estas cuestiones y puedo entender que el sector se queje y se sienta dolido por unas declaraciones que probablemente no hayan sido las más correctas y no se han explicado bien", ha apuntado.

En su opinión, este país "no está para seguir en polémicas y confrontaciones que además se ceban generalmente desde la derecha para generar un clima de inestabilidad, cuando realmente la sociedad española hoy lo que necesitan son otro tipo de respuestas y justamente lo que está haciendo el Gobierno central, acelerar la recuperación, buscar la solución a los problemas y una agenda de cambio y de reformas profundas".

Ha agregado que podemos seguir en esta polémica y debate todo "lo que se quiera, pero los problemas de los españoles y de los andaluces son otros en este momento". Ha defendido que la ganadería "goza de muy buena salud en Andalucía y es un sector de primor y de excelencia, y los socialistas hemos trabajado mucho para que sea ese sector en el que se crea economía y empleo".

"En esta polémica que en un momento determinado puede generar la confrontación que permanentemente busca el PP en cualquier cuestión, a mí no me va a encontrar", ha sentenciado.